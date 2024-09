Los agradecimientos y mensajes de solidaridad con los damnificados por la DANA que el 15 de agosto arrasó la zona centro de Menorca han dado paso, un mes después, a los reproches en el pleno del Consell por la gestión que se hizo de la emergencia. La oposición ha situado en el foco de la polémica la falta de medidas preventivas y el apagón informativo que sufrió la población durante las horas más críticas. Un fallo de comunicación que, en mayor o menor medida, también admite el PP.

«La gestión de la DANA fue buena, pero hay cosas muy mejorables, no nos hemos colgado ninguna medalla», ha afirmado el presidente Adolfo Vilafranca en respuesta a las críticas, «nos hemos puesto en marcha para corregir estos aspectos». No obstante, también ha salido en defensa del trabajo realizado previo a la tormenta: «Que no hubiera daños personales demuestra que algo se hizo bien en materia de prevención».

Desde el PSOE Susana Mora ha recordado la tardanza en informar a la población del cierre de carreteras, la ausencia de mensajes preventivos en los canales de información oficiales y se ha preguntado dónde estaba el presidente ese día, cuando la alerta meteorológica estaba advertida con tiempo y se había visto lo sucedido el día anterior en Formentera. «Hubo una comunicación deficitaria y las explicaciones llegan tarde», ha asegurado la portavoz socialista.

«No se estuvo a la altura»

Más dura ha sido Noemí Garcia desde Més per Menorca: «No nos podemos amparar en que nos cogió por sorpresa, nos guste o no debemos admitir que no hubo suficiente prevención ni información, no se estuvo a la altura de los hechos». «Parte del desastre se hubiera podido evitar con otra gestión», ha añadido, «el Consell no puede ponerse de perfil y dejarlo todo en manos de Palma o de los técnicos, ante una emergencia no se puede improvisar».

Noemí Garcia, de Més per Menorca, durante su intervención en el pleno. | Gemma Andreu

Molesto con estas palabras, Adolfo Vilafranca ha acusado a Més per Menorca de hacer «demagogia y crítica barata», así como de desconocer las funciones que corresponden al Consell y al resto de administraciones: «Tiene un cacao mental de competencias», ha espetado a Noemí Garcia. «En emergencias anteriores, cuando gobernaba la izquierda, no se informó a la ciudadanía de nada y cuando alguien pedía que se limpiara un torrente se echaban balones fuera hacia Palma».

Cambios en la última DANA

La oposición ha negado buscar un rédito político ni el desgaste del equipo de gobierno. «No celebramos la mala gestión de la DANA», ha dicho la portavoz de Més, «la crítica constructiva es necesaria para avanzar, ustedes mismos se han puesto en evidencia» en alusión a la distinta actuación que tuvo el Consell de Menorca ante el aviso de la última gota fría, el 4 y 5 de septiembre, que al final pasó de largo. Entonces sí se retiraron coches del entorno de los torrentes y se advirtió reiteradamente a la población de los riesgos.

Vilafranca se ha amparado en lo excepcional de las lluvias caídas en agosto. «Aun así el cierre de las carreteras fue poquísimo», ha añadido. Si la interrupción del tráfico en la carretera general se prolongó, ha explicado, fue porque la Guardia Civil la necesitaba como punto de aterrizaje para el helicóptero que rescataba a las familias de los tejados de las casas de Es Plans, donde se desbordó el torrente. Tampoco se informó en las redes sociales hasta pasadas las siete de la tarde por el corte de luz que impedía subir el contenido a la persona responsable.

«Hubo gente atrapada seis horas en la carretera», le ha recordado Susana Mora, «la parte técnica de los equipos de emergencia pudo funcionar, pero cuando pasa algo extraordinario hay que tener información en todo momento». En el caso del Camí den Kane, se informó que estaba cerrado cuando ya se había reabierto. En cuanto a las responsabilidades políticas, ha afirmado que «no se puede tardar un mes en dar explicaciones».