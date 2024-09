Más de 20.000 alumnos de todas las Balears volverán a las clases este viernes para cursar alguno de los 113 ciclos de Formación Profesional, de 23 familias distintas, que se ofrecen en la comunidad autónoma. En Menorca, el número de plazas presenciales disponibles para el curso 2024-25 es de 1.205, lo que supone un aumento de 36 plazas respecto al curso pasado, aunque los datos de matriculación todavía no se han dado a conocer, puesto que el proceso sigue abierto.

Para atender a todos estos alumnos, la plantilla de docentes de la Isla estará formada por un total de 195 profesionales, que tendrán que trabajar en unos centros educativos que presentan muchas carencias, tanto a nivel de espacios como de equipamientos, según denuncian los directores de los institutos de la Isla.

Infraestructuras obsoletas

El director del IES Cap de Llevant de Maó, Jaume Bonet, lamenta que el nuevo curso empezará con los viejos problemas de siempre, que en su caso son la falta de espacio y unas infraestructuras desfasadas, que necesitan una puesta al día urgente. «A nosotros nos faltan 1.500 metros cuadrados, y esto lo reconoce la propia Conselleria de Educación en un informe», apunta Bonet, quien explica que además de un déficit de aulas, les faltan laboratorios, talleres y espacios de trabajo para el profesorado. «Tenemos despachos de diez metros cuadrados en los que trabajan diez profesores, y esto dificulta el día a día», asegura.

Los talleres de FP del IES Cap de Llevant de Maó ya están listos para el inicio del curso. | Katerina Pu

Respecto al nuevo plan de infraestructuras con el que trabaja la Conselleria, y que incluye la construcción del nuevo centro integrado de FP de Es Castell, Bonet lamenta que se trata de una previsión a largo plazo. «Esto quiere decir que tenemos que aguantar diez años con las carencias de espacio actuales, y por ello pedimos que se hagan actuaciones inmediatas para dar cabida a los alumnos que tenemos ahora», remarca.

También denuncian esta falta de inversiones desde el IES Pasqual Calbó i Caldés de Maó. «En el plan de infraestructuras que prepara el Govern a nosotros nos han programado una reforma integral a largo plazo, lo que significa a diez años vista, por lo que ahora mismo no tenemos ninguna esperanza de mejora, y vamos haciendo lo que podemos con las instalaciones que tenemos», señala la directora del centro, María José Sanz.

Sanz explica que la falta de inversiones no solo está relacionada con la carencia de espacios, sino que también incluye los materiales de las aulas y los talleres, que en muchos casos han quedado obsoletos. En los ciclos de Mecanización, por ejemplo, donde se emplean tornos y máquinas como las que tienen las empresas, Sanz asegura que sería necesario renovar el equipamiento con urgencia, puesto que en muchos casos no cumple con las condiciones mínimas. «La FP industrial es muy cara, y es casi imposible tener equipos como los de las empresas, porque nosotros no nos podemos gastar 50.000 euros en una máquina, y la Conselleria lo va renovando todo muy despacio», añade.

También acusan la falta de espacio en el IES Josep Miquel Guàrdia de Alaior, desde donde su directora, Cristina Solé, asegura que todos los institutos tienen un déficit en este sentido. «Ahora hemos tenido que vaciar un aula específica de dibujo para poder acoger a alumnos y hemos pedido material nuevo, pero no sabremos cuándo llegará», explica.

Vacantes docentes

El nuevo curso de FP también se iniciará en la Isla con vacantes en las plantillas de los centros, aunque se mejoran los números del año pasado. Siguen habiendo problemas para cubrir perfiles técnicos de ciclos como Mecanización, Electricidad, Construcción o Informática, y desde los centros señalan que la falta de vivienda en la Isla dificulta la llegada de profesionales.

Los grados más demandados

Entre las preferencias de los alumnos de Formación Profesional para el curso 2024-25, destaca el ciclo de Educación Infantil, que en Menorca ocupa la primera posición en cuanto a solicitudes.

Desde la Conselleria de Educación también destacan que las familias más demandadas en los grados básicos son hostelería y turismo, imagen personal, transporte y mantenimiento de vehículos, electricidad y electrónica, administración y gestión, e informática y comunicaciones.

En cuanto a los ciclos de grado medio, los estudios más solicitados son los de guía en el medio natural y tiempo libre, y cuidados auxiliares de enfermería.

Finalmente, las preferencias de los estudiantes de la Isla en cuanto a ciclos de grado superior son servicios socioculturales, informática y comunicaciones, actividades físicas y deportivas, y administración y gestión.