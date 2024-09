Hace poco más de un año toda la izquierda a la izquierda del PSOE de Menorca y de Balears, desde Podemos a Més, pasando por Esquerra de Menorca-Esquerra Unida, concurrieron en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en una lista unitaria, bajo el paraguas de Sumar, el nuevo proyecto de Yolanda Díaz. Y ahora, 15 meses después, todo este espacio político de esa gran coalición inicia el presente curso político en Menorca más dividido que nunca y con el reto de recuperar el peso, y los cargos, perdidos en los últimos comicios.

Antes de esas elecciones a nivel nacional, Podemos e IU ya habían concurrido juntos en diferentes convocatorias, bajo la marca de Unidas Podemos, e incluso en los comicios generales de 2016 esa coalición había incorporado a Més. Entonces logró más de 12.000 votos en Menorca y más del 30 por ciento de los sufragios válidos, superando al PSOE y consolidándose como segunda fuerza, por detrás del PP. En las dos elecciones generales de 2019, Més salió de la coalición, aunque ese espacio logró retener (ahora divididos) el 30 por ciento de los votos. En la convocatoria del Congreso del año, en cambio, Sumar bajó de los 9.500 votos en Menorca, y se conformó con un 20,75 por ciento de los votos, una cifra nada despreciable pero lejos de lo cosechado en los comicios anteriores.

Lo que pasó tras las elecciones de julio de 2023, más el descalabro de Unidas Podemos en las autonómicas de mayo, es conocido. Podemos se separó de Sumar y concurrió en solitario en las elecciones europeas de este año. IU siguió al lado de Yolanda Díaz, pero denunciando que estaba siendo ninguneado y Més per Menorca fue a su aire y se alió con otros partidos soberanistas. El resultado, tres listas diferentes en los comicios europeos, logrando entre todos poco más del 16 por ciento de los votos en Menorca.

Y ahora, en el año que se celebra el décimo aniversario de la irrupción de Podemos en 2014, la izquierda alternativa busca recomponerse, tras la debacle del partido de Pablo Iglesias e IU, el despegue fallido de Sumar y la pérdida de poder de Més per Menorca. Pero ahora ya no son tres formaciones en este espacio, sino cuatro, ya que el Movimiento Sumar de Yolanda Díaz pide paso.

Calabazas de Més per Menorca

El pasado fin de semana la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández se desplazó a Palma y anunció que querían implantarse como marca propia en las Islas. Pero lo tendrá que hacer al margen de al menos tres de sus cuatro socios (Podemos, Més per Menorca y Més per Mallorca). «Somos el único partido menorquín que no está sujeto a ninguna sucursal de Madrid, y este es nuestro valor añadido», asegura el coordinador general de Més per Menorca, Esteve Barceló. El nuevo líder la formación menorquinista recuerda que la participación de Més en Sumar, en el que él mismo fue candidato, «fue algo extraordinario en un momento excepcional, ya que «los aliados naturales de Més son los partidos de la izquierda soberanista» y duda de que «ahora mismo se dieran esas condiciones para repetir una coalición de este tipo». Sobre las intenciones de la formación de Díaz en las Islas destaca que «nadie de Sumar se ha puesto en contacto con Més para una futura implantación de Sumar, pero tampoco tenemos ninguna intención de disolvernos en un partido franquicia». Más claro, agua.

Esquerra de Menorca, sí pero con matices

Más colaborativo está Esquerra de Menorca: «Siempre hemos apostado por la unión de las fuerzas a la izquierda del PSOE y entendemos que debemos integrarnos en un frente amplío», señala la coordinadora de EM-EU, Esther Piñeiro. Ahora bien, advierte que «la implantación de Sumar será posible si las fuerzas participantes entienden que todas participan en pie de igualdad. Aceptando eso EM está encantada de participar», y añade: «EM, por su experiencia social e institucional, tiene un papel crucial ahora en Menorca para poder hacer que Sumar empiece a andar en la Isla».

Podemos, una ruptura insalvable

En Podemos, debido a la ruptura a nivel nacional con Sumar, la relación parece insalvable. Más cuando en las Islas el partido está en manos de una gestora y apenas tiene cargos públicos. En Menorca la situación no está mejor, el partido a nivel organizativo se mueve en la nada. La única representante con un cargo institucional es la diputada menorquina Cristina Gómez, que además dejará el escaño antes del próximo verano. «Estoy centrada al 100 por cien en la actividad parlamentaria», asegura Gómez, que asimismo destaca que «ahora viene un tiempo en el que, en principio, no habrá convocatorias electorales, lo que permitirá una reflexión y hacer el trabajo que nos toca sin prisa para poder organizar bien las cosas». Asegura que «ahora no es el momento de hablar de partidos y sillas, sino de trabajar para hacer frente al PP». Gómez sí que destaca que ella a nivel parlamentario representa tanto a Podemos como a IU, destacando la «coordinación entre ambos partidos para que el trabajo parlamentario salga bien».

En lo que coinciden todas las formaciones de izquierdas es en la necesidad de «reducir tensión» y «recuperar la motivación del electorado de izquierdas» para evitar que el PP y la derecha continúe gobernando las distintas instituciones. En lo que difieren es, una vez dejado el discurso de asaltar los cielos, es en cómo conseguirlo. Eso sí, con la tranquilidad que, de momento, no hay convocatorias electorales a la vista. Pero con un ojo puesto en Madrid, por si a caso a Pedro Sánchez se le ocurre anticipar las elecciones y no les vuelva a pasar lo que ya les ocurrió antes del 23-J, cuando se tuvo que improvisar una candidatura unitaria de Sumar, que al final no ha dado los resultados esperados.