El debate nacional sobre la inmigración irregular ha salpicado este jueves el pleno del Ayuntamiento de Ciutadella, donde la concejal del área social Núria Pons (PSM) se ha enzarzado con la portavoz de Vox, Maite de Medrano, que le preguntaba de forma insistente cuántos «inmigrantes ilegales», según su terminología, reciben ayudas municipales de forma directa o a través de ONG’s.

Pons ha empezado su respuesta puntualizando a la edil de Vox: «Personas ilegales em Ciutadella no hay ni una». La concejal del equipo de gobierno ha rechazado de plano usar esta terminología para referirse a las personas «en situación administrativa irregular», al tiempo que ha recordado la obligación legal de los ayuntamientos para prestar ayudas sociales de emergencia.

«Intuyo que le preocupa el color»

«Es obligación de los ayuntamientos atender necesidades básicas como alimentos a las personas empadronadas en el municipio, sean del color que sean, intuyo que esa es su preocupación», ha dicho Nuria Pons, «¿cónsidera que los debemos dejar desatendidos o no tratar a todas las personas por igual?».

«Mi preguna es si hay ilegales a cargo del Ayuntamiento, sus opiniones no son aquí la cuestión», le ha replicado De Medrano. Núria Pons ha tratado entonces de explicar que entre los meses de enero y agosto se han tramitado 68 solicitudes de ayuda de personas no núcleos familiares en situación irregular, pero la respuesta tampoco ha convencido a la concejal de Vox.

«Entonces no tienen ni idea»

«¿Me podría decir cuántos hay en total? No le he pedido por una fecha concreta», ha continuado De Medrano, «entonces no tienen ni idea de cuántos ilegales tienen a su cargo». Ante la insistencia de su interlocutora, Nuria Pons ha optado por zanjar la cuestión afirmando que «ilegales» en Ciutadella «no hay ninguno».

El alcalde Llorenç Ferrer ha intervenido entonces para pedir a las dos concejales que no abrieran un debate en torno a la pregunta. De Medrano ha pedido tener la respuesta por escrito, a lo que el primer edil ha replicado que «ya le han respondido que no hay ningún ilegal». Con todo, al final han acordado que recibiría la contestación a sus preguntas.