Cerca de un millón de euros invirtió el Ayuntamiento de Es Mercadal para renovar el alcantarillado de la zona más próxima al mar en Fornells, cuyas obras terminadas hace solo 6 meses, ejecutó el Govern gracias al convenio establecido entre ambas instituciones para que fueran incluidas en la gran reforma del puerto.

Sin embargo, a la vista de lo sucedido con las últimas tormentas, es evidente que el nuevo sistema de alcantarillado es insuficiente para la recogida de las aguas fecales y fluviales, como señalaba ayer el alcalde de Es Mercadal, Joan Palliser, tras la tromba de agua caída en la madrugada del domingo.

El primer edil ya ha solicitado un estudio a Aigues d’Es Mercadal y a Ports IB, responsables de la infraestructura, para abordar este problema «porque los vecinos afectados precisan una solución». En esta última tormenta algunos sufrieron la irrupción de aguas fecales en sus propias bañeras e inodoros, y también se vieron por la vía pública. Los imbornales no daban abasto.

La zona de baños de Es Viver, cerrada por posibles aguas fecales.

El problema es complejo y también compete, en parte, a aquellos propietarios que no tienen doble canalización para la recogida de las pluviales y las fecales. Aquellas que se acumulan en sus patios o terrazas acaban mezclándose con las pluviales y no tienen salida, explica el alcalde, «por eso hay que ver qué canalizaciones hacen falta, tanto en Es Mercadal como Fornells», lo que puede implicar una obra de envergadura a asumir por los particulares que no tengan esta doble canalización.

Vecinos de Fornells, no obstante, ponen el foco en la ejecución de la obra, que no se dimensionó convenientemente cuando se renovó en la reforma del puerto y se decidió anexionar el alcantarillado a las dos canalizaciones de pluviales y fecales que se habían hecho en la calle Escoles en 2015 para evitar el mismo problema, sin lograr el objetivo, apunta el regidor de Fornells, Richard Riera. «Encadenamos errores desde entonces», explica el edil.

Se dispuso para que la salida de las aguas fuera a gravedad y no a presión, como reflejaba el proyecto inicial con lo que ante lluvias intensas se repiten los mismos colapsos

«Si el sistema se hizo solo para el alcantarillado, pero resulta que ahora llegan además las aguas de la mitad de las pluviales de las casas del pueblo, no es suficiente», admite el alcalde quien propondrá revisar el proyecto y que los técnicos determinen qué soluciones totales se necesitan.