Pepe Mercadal ha salido al paso de las acusaciones de Antonia Camps y asegura que la alcaldesa quiere desviar la atención en pleno debate sobre el radar de Es Migjorn. «Pone el ventilador porque los concejales del PSOE estamos defendiendo los derechos de las personas y empresas multadas por un radar que según la DGT Camps puso sin tener competencias». Mercadal añade que la alcaldesa «está nerviosa por el conflicto competencial con la DGT y por las miles de multas mal puestas, pero debería aceptar la realidad y devolver el dinero a la gente».

Recuerda el concejal y diputado socialista que «los concejales en Es Migjorn no cobramos nada, solo por asistir a los plenos, y si no vas, no cobras». Insiste en que por este motivo todos los concejales «tenemos un trabajo aparte del que desempeñamos en el Ayuntamiento y las ausencias se justifican por motivos laborales». En este sentido, señala al equipo de gobierno que el concejal popular Ramón Verdú «no ha asistido a 14 plenos y nadie le ha pedido la dimisión, porque entendemos que falla por cuestiones laborales».