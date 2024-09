La segunda tenienta de Alcaldía de Urbanismo y Ciudad en el Ayuntamiento de Maó, Dolores Antonio, ha anunciado este viernes por la tarde que ha puesto su continuidad en el cargo en manos del alcalde Héctor Pons.

Lo ha hecho en una rueda de prensa que el Ayuntamiento ha convocado con carácter urgente un día después de trascender que la planta desnitrificadora de Malbúger, que proporciona agua a cerca de 7.300 hogares de Maó, ha estado funcionando de manera deficiente sin que se haya notificado a la población de que no es apta para el consumo humano al menos desde hace un mes.

Antonio ha reconocido este viernes por la tarde que recibió un aviso en un programa de expedientes y no lo abrió porque habitualmente no lo utiliza. No estaba bajo un código de su responsabilidad, ha explicado la concejal, que ha puesto su cargo a disposición del alcalde. Por su parte, Héctor Pons no ha aceptado el amago de dimisión de Antonio, al considerar que es una pieza clave del equipo de gobierno.

Un informe que data del 21 de agosto

Una serie de incidencias en el funcionamiento de la planta habrían provocado altos niveles de nitratos y que no se pueda garantizar la total desinfección del agua que la desnitrificadora suministra a la red. Así lo determina un informe de Hidrobal firmado el 21 de agosto que tuvo entrada en el Ayuntamiento de Maó dos días después. Sin embargo, no se tomaron medidas hasta este jueves a primera hora de la tarde, cuando se paró la planta y se emitió un aviso a la ciudadanía a través del servicio de información municipal por WhatsApp.

Horas más tarde, en el pleno municipal, el alcalde Héctor Pons y la concejal delegada, Dolores Antonio, explicaron que el gobierno municipal no había tenido conocimiento hasta este jueves del informe remitido el pasado 23 de agosto por la empresa, ya que la funcionaria que recibió el correo se encontraba de baja. Las explicaciones no conformaron a la oposición, que pidió asumir responsabilidades.