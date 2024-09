Los gatos comunitarios, también conocidos como callejeros, son aquellos que, en palabras de Marga Pons, «no son de nadie, pero son de todos». El problema es que la gente los alimenta, pero no los esteriliza, no avisa y siguen reproduciéndose sin control. Alba Lledó también pide «que los gatos siempre se esterilicen. Porque si crían y regalas cachorros, la rueda nunca acaba. Si quieres un gato, puedes adoptar uno, y lo tendrás esterilizado y con el chip puesto», agrega. Ya sea por abandono o porque nacieron así, estos gatos se han acostumbrado a vivir en la calle, pero no son salvajes, necesitan al ser humano para sobrevivir. Y su vida es muy dura: algunos están malnutridos, enfermos, heridos… La nueva ley prohíbe los sacrificios y obliga a controlar la superpoblación con el método CER de Captura, Esterilización y Suelta, algo también complicado con animales tan esquivos.