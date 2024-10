Más plazas, más vuelos y más rutas directas. El Aeropuerto de Menorca gana operatividad en temporada baja respecto al invierno del año pasado, cuando se perdieron hasta tres rutas directas. Pese a no recuperar los destinos de hace dos años, el aeródromo menorquín sí que incrementa el número de vuelos tanto respecto al año anterior como el del invierno de 2022-23, sobre todo gracias al aumento de los enlaces en las rutas de Barcelona, Valencia y Londres.

La temporada baja arranca oficialmente el 1 de noviembre y se prolonga hasta el 31 de marzo. En estos cinco meses las aerolíneas ofertan en Menorca algo más de 800.000 plazas, un 17 por ciento más que la pasada campaña invernal.

Menorca estará conectada en temporada baja con siete aeropuertos. Se trata de una ruta más que el año pasado, tras la recuperación de los enlaces directos con Londres. Los vuelos a la capital británica, dos por semana, los operará Easyjet después de la firma de un convenio de comarketing, en el que la Fundació Foment del Turisme del Consell aporta unos 70.000 euros mensuales, para que la Isla vuelva a estar conectada en invierno con Londres, tras el abandono de esta ruta por parte de Vueling en el invierno de 2023.

Las otras seis rutas son las mismas que ya había el año pasado: Palma, Barcelona, Madrid, Bilbao, Valencia y París. Eso sí, esta última Vueling la mantiene pero no de forma regular, y con menos vuelos. Solo habrá trayectos directos con la capital francesa en fechas determinadas como son las dos primeras semanas de noviembre, durante las fechas navideñas y la segunda quincena de febrero y todo el mes de marzo. Asimismo, no se recuperan las otras dos líneas perdidas el invierno pasado, ya que no volverá a haber vuelos directos ni con Eivissa ni con Málaga.

Vuelos semanales

En total el aeropuerto de Menorca operará cada semana entre 134 y 136 vuelos (en función de si la ruta de París está activa o no esa semana). Son entre 6 y 8 más que el año pasado y el anterior, cuando los vuelos se situaron en los 128 semanales. Estos datos se han obtenido cogiendo como referencia una semana de mediados de diciembre, y siempre a expensas de los cambios que las compañías aéreas puedan introducir a última hora.

El aumento de los vuelos se debe básicamente por el incremento de los trayectos en las rutas de Barcelona y Valencia (con tres vuelos semanales más en cada una de ellas), la comentada de Londres (+2) y un vuelo que se gana con la de Madrid. La de Bilbao se mantiene con los dos vuelos semanales, mientras que la de Palma pierde dos enlaces a la semana. La de París pasa de un vuelo semanal el año pasado, a entre ninguno y dos este invierno, depende de la semana.

A continuación detallamos las siete rutas invernales del aeropuerto de Menorca, las aerolíneas que las operan y todas sus frecuencias.

Palma

Dos compañías aéreas, las mismas que el año pasado, asumen esta ruta: Air Nostrum y Uep Fly. En total ofertan entre 8 y 13 vuelos diarios, con un total de 74 trayectos de ida y otros tanto de vuelta cada semana. Son dos menos que el invierno pasado, aunque siete más que en la temporada de 2022-23. Air Nostrum oferta un total de 67 vuelos a la semana, con 8 diarios los martes, miércoles y jueves; 9 los lunes; 11 los viernes y los sábados; y 12 los domingos. Por su parte, Uep Fly operará siete vuelos a la semana, a razón de uno cada día.

Barcelona

Vueling, por segundo año consecutivo, es la única aerolínea que opera la ruta con Barcelona, con entre 4 y 6 vuelos diarios y un total de 36 frecuencias semanales, tres más que el año pasado. La aerolínea catalana ofrece 4 vuelos directos los jueves; 5 los lunes, martes, miércoles y sábado; y 6 los viernes y los domingos.

Madrid

La ruta invernal de Madrid se opera mediante la Obligación de Servicio Público (OSP), y va a cargo como siempre de Air Nostrum. Oferta un vuelo más que la temporada invernal del año pasado, con un total de 15 vuelos semanales. Son dos cada día excepto el lunes que hay tres vuelos directos.

Valencia

Es la ruta que, proporcionalmente, más aumenta sus frecuencias. Pasa de dos vuelos semanales al año pasado a hasta cinco durante la próxima temporada baja. En el invierno de 2023-2024 Air Nostrum solo ofrecía vuelos directos los viernes y los domingos; ahora esta misma aerolínea operará cada día, excepto los martes y jueves.

Bilbao

Los vuelos directos a Bilbao se mantienen igual que en los últimos inviernos, con dos frecuencias semanales. Vueling oferta enlaces sin escalas a la ciudad vasca los jueves y los domingos.

Londres

Menorca ha recuperado este año la ruta con Londres, tras un invierno sin conexiones directas con la capital británica, después del abandono de Vueling en el otoño de 2023. Easyjet ofrecerá a partir de noviembre dos vuelos semanales, en miércoles y sábado.

París

La situación en París es un tanto extraña. Vueling ha decidido no firmar un nuevo convenio de comarketing con el Consell para seguir con esta ruta que ha operado en los últimos años, alegando falta de rentabilidad. Pese a ello, sí que mantiene los enlaces directos, aunque no de forma regular y solo en fechas punta. Así las cosas, se ha pasado de los dos vuelos semanales de hace dos inviernos, a uno (o dos en fechas punta) en la temporada baja del año pasado, a los dos (miércoles y domingo) o ninguno de este invierno. Así, en total entre los meses de noviembre y marzo oferta 22 vuelos directos con París. De ellos cuatro son la primera quincena de noviembre; cinco en las fechas navideñas de finales de diciembre y principios de enero; y a partir de mediados de febrero y todo marzo se regulariza la línea con dos vuelos semanales, con un total de 13 frecuencias en mes y medio.