El Ayuntamiento de Ciutadella ha dado de baja en lo que llevamos de año a 88 personas que habían sido incluidas en el censo de forma indebida, es decir, que estaban mal empadronadas. Se trata de una cifra significativamente más alta (un 57 por ciento más) que la de todo el año pasado, en que solo se registraron 56 bajas por inclusión indebida. El Consistorio también ha tramitado la baja de 31 extranjeros no comunitarios por no haber renovado la documentación y de 671 personas que habían cambiado su residencia sin comunicarlo. El año pasado la cifra de bajas por no residir en el domicilio que figura en el padrón fue el doble, 1.326. Con todo, la cifra total de altas, 1.770, duplica el número de bajas contabilizadas hasta septiembre, 886. No en vano, Ciutadella sigue siendo el municipio más poblado, con 31.669 habitantes a 1 de enero de 2023. El año pasado hubo 2.293 altas y 1.620 bajas.