El convenio de colaboración entre el Consell y los ayuntamientos del año 2021, por el cual la institución insular otorgaba una ayuda económica de 5.000 euros para la redacción de un proyecto de mejora y adecuación de los espacios urbanos para la práctica del monopatín, ha contado con poco apoyo por parte de los consistorios de la Isla.

Tan solo tres —Maó, Sant Lluís y Alaior— se han acogido a ella y ya tienen preparada la licitación, mientras que los otros cinco municipios han desechado la oportunidad.

Maó, el más aventajado

El municipio que está más cerca de hacer realidad su nuevo skatepark es Maó. Se trata de un proyecto importante que lo convertiría en el mayor espacio de esta índole en la Isla: busca prescindir de los módulos actuales e integrar elementos de obra en el entorno de Sínia Costabella, donde se emplaza en la actualidad. De esta forma, se siguen las indicaciones del estudio elaborado durante el anterior mandato del Consell por el arquitecto especializado, Pol Martín, en colaboración con Aina Sastre i Assuès López, del Club Skate Menorca.

Esta iniciativa pretende responder a la demanda deportiva que llevan realizando sus usuarios desde hace años por la falta de mantenimiento y, al mismo tiempo, dignificar la ciudad a nivel de paisaje. Para ello contempla mejoras como la iluminación, el arbolado o los cerramientos y prevé incluir otras actividades complementarias.

Tras haber presentado el Ayuntamiento el anteproyecto el pasado mes de agosto, el Consell Executiu aprobará el convenio tras el pleno de este mes de octubre.

Renovación completa en Alaior

La pista de skate de Alaior, ubicada entre la calle Mallorca y la avenida de la Indústria, será reconstruida por completo, atendiendo a la propuesta del mismo estudio, en donde se opta por un rediseño en el cual se mejora el espacio y se redimensionan los elementos. Estos prefabricados se sustituirán por otros que quedarán mejor integrados tanto a nivel visual como con el entorno.

«Hasta ahora teníamos que estar sustituyendo las planchas cada dos por tres», recuerda la regidora de Juventud, Maria Antònia Pons. En el informe destacan que pese a las «rápidas actuaciones» del Ayuntamiento con los «materiales correctos», el hecho de montarlos con una empresa no especializada, volvía a dejar el skatepark «impracticable» al cabo de una semana. Así pues, la obra está lista para ser licitada a falta de que se firme el convenio.

Por otro lado, el skatepark de Cala en Porter no se incluye en el proyecto de renovación al «no poder afrontarse económicamente la mejora de dos skateparks a la vez».

Nuevo espacio en Sant Lluís

Parecía que Sant Lluís albergaría un skatepark gigante frente al polígono industrial. Sin embargo, el cambio de equipo de gobierno ha propiciado que el proyecto tome un nuevo rumbo y apueste por quedarse en el pueblo ofreciendo un espacio con elementos de hormigón que pueda ser compartido por usuarios de todos los niveles, atendiendo a las peticiones de los niños y adolescentes de la localidad, además de actuar en colaboración con Skate Menorca.

Zona de la Plaça Nova de Sant Lluís para el skatepark.

«Queremos hacer pueblo. Pensamos que lo mejor es hacer el skatepark en la Plaça Nova, en el espacio indefinido que delimita con el parque infantil, para evitar que los más pequeños deban ir hasta el polígono», valora el regidor de Juventud, Eloy Pons. El convenio de construcción ya está firmado y la pista será una realidad en 2025.

Ciutadella no se acoge a la ayuda pese a las quejas

Un total de cinco municipios han decidido no aprovechar la ayuda del Consell. Estos son Es Castell, que de momento no quiere iniciar este proyecto; Ferreries, que prefiere incluir el proyecto en su Plan de equipamientos deportivos; Es Migjorn Gran y Es Mercadal, que han acabado optando por desistir del convenio; y Ciutadella, que finalmente no se acogerá a la ayuda. El caso del municipio de Ponent sorprende por el mal estado en el que se encuentra el skatepark. Las quejas de los usuarios acerca de la infraestructura son continuas y se vienen dando desde hace varios años. Entre 2019 y 2020 se dieron varios incidentes a causa de la falta de mantenimiento, los cuales obligaron a precintarlo.