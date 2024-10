Hace cuatro años los ayuntamientos de Ciutadella y Maó se consagraron como los consistorios más transparentes de Balears. Ocuparon la primera y segunda plaza, respectivamente, del ranking elaborado por la plataforma Dyntra, la entidad que mide la información que publican las administraciones. Esos años también estaban en el top del ranking nacional, logrando la sexta y la decimoquinta plaza sobre los más de 500 municipios españoles analizados.

Los dos ayuntamientos más grandes de Menorca llegaron a ser referentes en cuanto a transparencia, después de que los equipos de gobierno asumieran la necesidad de hacer más accesible a la ciudadanía los entresijos de la administración municipal y tras el trabajo impulsado por las entonces creadas concejalías de Transparencia, asumidas por las nuevas agrupaciones de electores como Gent per Ciutadella y Ara Maó.

Según los índices de Dyntra, Ciutadella y Maó al llegar a cumplir más del 86 por ciento de los indicadores exigidos por la plataforma. De este notable alto, rozando el excelente, se ha pasado en la última actualización, de este mismo año, al suspenso de Ciutadella y al aprobado raspado de Maó.

Así las cosas, Maó cumple 83 de los 162 indicadores, lo que supone el 51,23 por ciento. Por su parte, Ciutadella ejecuta 69 requerimientos, es decir, el 42,5 por ciento. Ello ha hecho que ambos ayuntamientos se desplomen en los rankings de transparencia. Maó pasa a ocupar el cuarto puesto (de 16) a nivel balear y el 138 en el conjunto de España. Ciutadella baja más, hasta la séptima plaza balear y la 190 a nivel nacional.

Es Castell, mejora

El otro ayuntamiento de Menorca analizado por Dyntra es el de Es Castell, que experimenta la evolución inversa que el de Maó y Ciutadella. En su caso, pasa de una puntuación del poco más del 30 por ciento en 2019 a más del 69 por ciento en 2024, lo que le ha llevado a conseguir ser el tercer ayuntamiento más transparente de Balears y a ocupar el puesto 65 en el ranking nacional.

Los incumplimientos

Los 162 indicadores analizados por Dyntra se analizan en distintos bloques. Maó saca la peor nota en el de la información sobre los cargos electos y personal (39,4 por ciento), mientras que Ciutadella suspende claramente en el capítulo de planificación y organización del Ayuntamiento (9,1 por ciento), que es también el que más cojea Es Castell (63,6 por ciento).

En cuanto a incumplimientos concretos, destacan que ninguno de los tres ayuntamientos publican las declaraciones de renta de los concejales, la relación de puestos de trabajo, ni los datos anuales sobre absentismo laboral. Maó y Ciutadella no hacen públicas las agendas de los ediles, los gastos de viaje, ni tampoco el número de liberados sindicales y el coste que supone. Ni Es Castell ni Ciutadella publican el inventario de Bienes y Derechos reales municipales, mientras que Maó no presenta ni las nóminas, ni los curriculums de los concejales y Ciutadella no hace públicas las resoluciones judiciales que le afectan, ni tampoco los planes y programes anuales y plurianuales en los que se determinan objetivos concretos.