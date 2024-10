El grupo municipal de Ara Maó ha lanzado una batería de cuatro propuestas para abordar la crisis del agua potable que sufre el municipio desde que se dio a conocer el exceso de nitratos en la red de Malbúger. La formación que lidera Jordi Tutzó pide, además de la puesta en marcha de la fuente de Calàbria, medidas para informar a la ciudadanía sobre la calidad del agua suministrada por la planta desnitrificadora de Malbúger.

Propone al equipo de gobierno que envíe una carta advirtiendo del problema a todas las casas donde el agua ha dejado de ser potable. «Hace demasiado tiempo que se dio a conocer la noticia y el Ayuntamiento se limitó a enviar un mensaje de WhatsApp que no habrá llegado a toda la ciudadanía», denuncian desde la agrupación de electores, en un comunicado en el que añaden que «si una persona no hace uso de esta aplicación ni ha seguido la prensa local, aún no se habrá enterado y continuará consumiendo agua no apta para el consumo humano».

Además, Ara Maó pide la publicación diaria de los análisis del agua que se suministra desde Malbúger para que la población sepa si se está revirtiendo el problema. Por último, el grupo que lidera Tutzó solicita que se cuelguen en la web municipal las analíticas del estado del agua que se han hecho a lo largo de este año, puesto que dejaron de aparecer en diciembre de 2023. «La ciudadanía debe saber si en más ocasiones el agua que se distribuía como apta, en realidad no lo era», afirman.