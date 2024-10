La controversia saltó a la palestra en el último pleno cuando, a preguntas de Joan Benejam (PP), las dos primeras tenientes de alcalde, Esther Mascaró y Maria Jesús Bagur, admitieron no haber instruido expediente alguno por estos trabajos escudándose en que su importe no superaba los 2.000 euros.

Mascaró esgrimió que había «una carpeta, con los informes y todo lo requerido» para contratar la actuación en la Fonda Espanya, que le ha costado al Ayuntamiento 1.996,50 euros.

Por su parte, Bagur se escudó en la «situación complicada y límite, difícil de prever», que había dejado al Consistorio sin personal suficiente para realizar entierros. «Fue una solución temporal y aportada por los técnicos del departamento», que -dice- avalaron este proceder.

No obstante, desde la oposición Maria Àngels Ribot ya le advirtió que «la falta de personal en el cementerio no es excusa» para haber seguido un procedimiento que, afirmó, a ella no se le permitió poner en marcha cuando ella estuvo al frente del área.