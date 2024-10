A solo tres meses de que venza el plazo para que el nuevo centro de crisis 24 horas para atender a las víctimas de violencia sexual entre en funcionamiento, todavía no han empezado las obras para acondicionar el local de la Vía Ronda de Maó que acogerá este nuevo recurso del Consell.

El centro cuenta con financiación de los fondos Next Generation, que el Ministerio de Igualdad ha distribuido a través de las comunidades autónomas, pero de no cumplirse el plazo para su puesta en funcionamiento, que finaliza el próximo 31 de diciembre, el Consell deberá devolver a Europa la ayuda de 400.000 euros que ha recibido, puesto que es de carácter finalista.

La creación de este centro se estableció en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también conocida como ley del ‘solo sí es sí’, que prevé la puesta en marcha, al menos, de un centro de crisis 24 horas en cada provincia. En el caso de las Illes Balears, se prevé la creación de tres centros de estas características, en Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera. De momento, de los más de cincuenta centros que deberán abrirse en toda España antes de final de año, solo hay una decena en funcionamiento. En total, la dotación presupuestaria del Ministerio para los centros de todo el país asciende a 83 millones.

El propósito del centro será el de prestar apoyo a las víctimas para que puedan superar las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la violencia. De este modo, este nuevo recurso está llamado a convertirse en una herramienta de gran importancia para avanzar en la lucha contra la violencia sexual en la Isla.

Final de la prórroga

A pesar de que el actual equipo de gobierno del Consell ya pidió una prórroga de un año a principios del actual mandato, porque según asegura la consellera Carmen Reynés se encontraron «con que el convenio con el Govern no estaba firmado y no había margen de actuación para cumplir las condiciones», lo cierto es que a tres meses de la finalización del nuevo plazo todavía no se han iniciado las tareas para acondicionar el espacio que albergará el centro, y cualquiera que pase por el lugar puede comprobar como carece de los elementos básicos para su uso.

A este respecto, Reynés remarca que para la puesta en marcha del centro no será necesario llevar a cabo «obras de gran magnitud», por lo que se espera que puedan acabarse a tiempo. También se está trabajando en la compra del mobiliario necesario, a la vez que se acaba de redactar el contrato de compraventa del local con el Ibavi.

Personal necesario

Según se establece desde el Ministerio de Igualdad, el enfoque del centro estará centrado en las necesidades de la víctima y se atenderá a mujeres mayores de 16 años que hayan sufrido violencia sexual, tanto si es reciente como del pasado, y no será necesaria la interposición de una denuncia. Para ello, el centro seguirá estándares internacionales de derechos humanos y contará con un equipo de profesionales de carácter multidisciplinar.

En este sentido, desde el Consell explican que también está abierto el proceso para contratar al personal necesario para poner en marcha el centro, que estará formado por un total de cinco personas: un trabajador social, un asesor jurídico, un educador social, un psicólogo y un auxiliar administrativo.

A pesar del poco tiempo de que dispone el Consell para finalizar los trabajos, Reynés se muestra convencida de que lo conseguirán. «Desde el área de Bienestar Social, estamos trabajando a tope para que en diciembre entre en funcionamiento el centro, porque es un servicio en el que creemos y haremos todo lo posible», subraya.