La problemática del acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de las Balears, y desde los partidos de la izquierda se ha planteado en los últimos años la necesidad de restringir de algún modo la compra de inmuebles por parte de los no residentes, cuya demanda no para de crecer, pero hasta la fecha no se ha concretado ninguna medida.

Los primeros en poner hilo a la aguja han sido los diputados de Més per Menorca, que el viernes registraron en el Parlament una proposición de ley para «priorizar a los residentes en el acceso a la vivienda». Se trata de una propuesta que surge del estudio de diversos casos de ámbito europeo en los que se regula la compraventa de viviendas invocando el interés general. «Siempre se dice que no se puede limitar la venta a no residentes, porque el derecho comunitario consagra la libre circulación de bienes y capitales, pero lo que sabemos es que hay excepciones», señala el menorquinista Josep Castells. Por ello, proponen que cuando se ponga en venta una vivienda, durante los primeros cuatro años tengan preferencia las personas que tienen una vinculación social o económica con el territorio. En la justificación de la propuesta, se citan diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que avalan excepciones a la libertad de inversión de los no residentes, aunque desde el partido remarcan que su proposición «no prohíbe nada, sino que establece un sistema para priorizar a los residentes a la hora de comprar una vivienda». Vinculación económica o social Según la propuesta de Més, para poner en marcha el mecanismo de priorización para los residentes, primero será necesario que se produzca una declaración de emergencia habitacional, que la podrán pedir los ayuntamientos, los consells o el Govern, basada en datos objetivos relacionados con el incremento de precios o la disponibilidad de vivienda. Una vez declarada la emergencia, entraría en funcionamiento el mecanismo de limitación de la venta de viviendas, que se basaría en el concepto de ‘vinculación económica o social’, para lo cual se establecen distintas categorías. Se considera que una persona tiene un ‘vínculo económico’ con una isla cuando tiene un contrato de trabajo indefinido, un ‘vínculo social prolongado’ cuando ha residido durante quince años en la isla y un ‘vínculo social simple’ cuando lo ha hecho durante seis años. De esta manera, lo que propone Més es que cuando se pone a la venta una vivienda, durante los primeros dos años solo puedan comprarla las personas que acrediten un vínculo económico o un vínculo social prolongado. Pasado este tiempo sin que se haya vendido, también podrán adquirirla, durante otro periodo de dos años, las personas que tengan un vínculo social simple, y finalizado este periodo de cuatro años, la venta ya se podrá abrir a cualquier persona. En ningún caso, se podrán vender viviendas a empresas (personas jurídicas) mientras esté en vigor la declaración de emergencia habitacional. El apunte Un portal web del Govern para las ofertas inmobiliarias La proposición de ley que Més per Menorca ha registrado en el Parlament para priorizar a los residentes de las Illes Balears a la hora de comprar una vivienda, y que se deberá tomar en consideración durante los próximos meses, también prevé la creación de un portal web inmobiliario del Govern, donde se deberán publicar las ofertas de venta de viviendas de las zonas en las que se haya declarado la emergencia habitacional, aunque sin perjuicio de que también se puedan anunciar en agencias inmobiliarias y otros portales. El acceso a este portal público deberá ser gratuito, y las ofertas que aparezcan en él tendrán que mostrar la dirección exacta del inmueble y el precio de venta. Además, los contratos de compraventa de viviendas formalizados durante la vigencia de una declaración de emergencia habitacional, deberán presentarse a la conselleria competente para su visado en un plazo de treinta días, sin el cual el notario no podrá elevar la operación a escritura pública y se considerará que la vivienda está fuera de ordenación. Declaración transitoria La proposición de ley de Més per Menorca también propone que con la entrada en vigor de la ley, se declare de manera transitoria, por un periodo de dos años, la emergencia en materia de vivienda en todas las islas de la comunidad autónoma balear.