La demora en la concesión de licencias de obra es un problema común en todos los ayuntamientos de la Isla, y según denuncian los profesionales del sector, actualmente el tiempo medio de concesión de un permiso de construcción es superior a un año, pudiendo superar los 24 meses. El problema estriba, principalmente, en la falta de recursos de los departamentos de urbanismo y en los complejos procesos burocráticos, pero en el municipio de Alaior a todo ello se añade la falta de juristas en la plantilla del Ayuntamiento, que está provocando que la concesión de autorizaciones se retrase todavía más.

Esto es lo que les está ocurriendo a Joan y Mónica, un matrimonio residente en Alaior que ya lleva más de dos años esperando una licencia de obra para poder construir su casa en un solar que compraron en 2021. Ahora, la pareja denuncia que a pesar de tener el informe favorable del departamento de Urbanismo, hace más de medio año que están esperando que el jurista del Ayuntamiento autorice también el proyecto.

27 meses de espera

En la carta que publica «Es Diari», Joan y Mónica explican que compraron el solar mientras estaban esperando su tercer hijo, con el objetivo de construir una vivienda con suficiente espacio para toda la familia, para lo cual entregaron el proyecto en el Consistorio en julio de 2022, pero todavía no han podido empezar las obras. «Éramos conscientes de que el tiempo de concesión de licencias era más o menos de un año y medio, pero esta semana nuestro hijo pequeño ha cumplido tres años y seguimos esperando», lamentan.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Urbanismo, Llorenç Mascaró, reconoce las demoras que se están produciendo en la concesión de licencias, y lo atribuye al reciente proceso de estabilización de interinos que se ha llevado a cabo en las administraciones públicas, lo que ha provocado que en estos momentos falten hasta tres juristas en el Consistorio. «El proceso de estabilización de personal de hace dos años todavía no está acabado, y ahora estamos sin jurista, porque la que teníamos se fue al Consell hace medio año», explica el regidor, quien considera que este proceso ha sido un «desastre». «Estamos dando un mal servicio al ciudadano por una cosa que no es culpa nuestra, y no podemos hacer nada», lamenta.

Para intentar paliar esta situación, el Ayuntamiento ha firmado un convenio con el Consell, gracias al cual un jurista de esta institución se desplaza hasta Alaior un día por semana, aunque esto no evita que «todo vaya muy lento», remarca el concejal. Con relación a las licencias, Mascaró recuerda que para la concesión de un permiso de construcción son necesarios dos informes preceptivos, el técnico y el jurídico, por lo que el trabajo del jurista no se limita a firmar el informe del arquitecto.

Para hallar una solución definitiva a esta situación, ahora mismo el Ayuntamiento tiene abierto el proceso para contratar hasta un total de tres juristas, puesto que también falta un técnico para el departamento de Contratación y otro para tramitar el plan general (PGOU), aunque desde el Consistorio también lamentan que los candidatos están presentando alegaciones al proceso.