El PSOE de Es Migjorn Gran lamentó en el pleno de este jueves las «respuestas insuficientes» del equipo de gobierno a las nueve alegaciones de un vecino al proyecto de mejora de pluviales del núcleo urbano, tanto por parte del técnico redactor, como de los concejales del PP durante la sesión.

Las alegaciones se refieren a cuestiones de forma del proyecto y a la necesidad de introducir mejoras para optimizar la actuación. Además se interesan por las alteraciones de la vía pública, como la pérdida de aparcamientos.

El PSOE defendió la conveniencia de tener en cuenta al menos algunas de estas alegaciones, algo que rechazó el equipo de gobierno al entender que las respuestas están suficientemente razonadas. Las alegaciones se desestimaron con los votos del PP.

Para el PSOE, las alegaciones demuestran que el Ayuntamiento no ha informado bien a los vecinos sobre la duración, el resultado y cómo les afectarán las obras, y que existen unas deficiencias en el proyecto que se podrían haber subsanado, entre ellas que no se aborda la zona del pueblo donde hay más problemas de pluviales. El PP respondió a esto último que, entre otras cosas, no es un tramo de su competencia.