Seis servicios de especialidades médicas en el Hospital Mateu Orfila concentran las mayores demoras para obtener una primera visita. Son rehabilitación, neurología, aparato digestivo, hematología clínica y hemoterapia, oftalmología y urología. Tres de estas especialidades, rehabilitación, oftalmología y traumatología, suman casi 3.600 menorquines en la lista, y las seis están subrayadas en rojo no solo por el número de casos pendientes, sino porque todas tienen en común que un gran porcentaje de pacientes enfrentan esperas superiores a los dos meses para ser atendidos por un especialista.

En algunos casos hasta el 76 por ciento de los usuarios aguarda esos 60 días, como es neurología, la especialidad que se ocupa de las enfermedades neurodegenerativas como parkinson, alzheimer o esclerosis, así como los accidentes cerebrovasculares. En aparato digestivo un 70 por ciento de los pacientes superan el plazo máximo de demora, en hematología casi el 65 por ciento y en rehabilitación el 61 por ciento. El servicio de rehabilitación tenía en enero de este año una demora media de 27,44 días pero a partir de la primera quincena de febrero su evolución ha sido al alza hasta llegar a la demora media actual de 85,07 días.

No es un caso excepcional. Las listas de espera para los especialistas no han dejado de crecer desde enero, con el último dato cerrado a 15 de octubre son 8.260 menorquines los que aguardan una primera visita, 3.658 ya llevan más de dos meses y los servicios de rehabilitación y oftamología son los que concentran mayor número de casos pendientes, 1.568 y 1.103 respectivamente, seguidos de traumatología y cirugía ortopédica con 924 pacientes en espera.

La situación es un reflejo de la sobrecarga de la sanidad pública y de las dificultades del Hospital para cubrir las plantillas, captar y mantener médicos y desatascar las listas pese a la puesta en marcha del plan de choque por parte del IB-Salut. Hay déficit de plantillas también en anatomía patológica, hematología, medicina interna y neurología, y no se ha logrado atraer digestólogos pese a haberse declarado las plazas de esta especialidad de muy difícil cobertura, incentivo que entró en vigor el pasado enero.

En la lista de espera quirúrgica hay 1.420 menorquines, con una demora media de 75,27 días y 34 pacientes que llevan más de seis meses pendientes de entrar en quirófano. Los últimos datos del IB-Salut en su web de transparencia muestran que traumatología y cirugía ortopédica es el servicio más saturado, con 427 casos y 22 en espera más de 180 días; la demora media es de 87,69 días. Le siguen oftalmología con 348 pacientes en la lista y una demora media de 68,34 días; cirugía general y digestivo, con 313 casos y una demora media de 80,51 días; y por último, urología con 140 casos y 61,41 días de demora media.

Máximo histórico en el SNS

En el primer semestre del año, casi 850.000 pacientes aguardaban en toda España una intervención quirúrgica no urgente, un 3,4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, y también aumentó el número de días que tuvieron que aguardar hasta los 121, 9 más que en junio de 2023. El informe sobre Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud del primer semestre de 2024, que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad, refleja además un incremento de los días para conseguir una consulta con el especialista: de los 87 del primer semestre de 2023 se ha pasado a 94.

Los nuevos datos semestrales, pese a que representan un leve descenso del 0,14 por ciento de las listas de pacientes en espera que había en diciembre, cuando eran 849.535, desvelan el segundo máximo histórico con 848.340. Atendiendo al número de días, donde menos se espera para operarse es en Madrid (47), seguida de País Vasco (64) y La Rioja (67), mientras que en Andalucía, la demora media se prolonga durante 169 días.