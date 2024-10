Los grupos políticos aprobaron este lunes por unanimidad constituir la comisión que deberá proponer y evaluar el nuevo miembro de la Sindicatura de Greuges en sustitución de Pepa Gil, quien dimitió el pasado 20 de septiembre. Gil atribuyó su decisión a las «falsas acusaciones» del conseller Pons Torres –que ayer no asistió al pleno–, sobre la politización del órgano encargado de defender los derechos de los ciudadanos ante la Administración. El presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, ante las críticas del conseller del PSOE, Eduardo Robsy, quien afirmó que PP y Vox no creen en la Sindicatura, expuso que su gobierno no suprimirá dicho órgano y manifestó el apoyo a los síndicos. Para Més el debate de este lunes se originó en la «falta de diálogo» y en «no aceptar la crítica constructiva» por parte del gobierno del PP.