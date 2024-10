ERC ha suspendido temporalmente la investigación que apuntaba al periodista menorquín Tolo Moya como el máximo responsable de orquestar la colocación de varios carteles en los que se veía al expresident de la Generalitat de Catalunya Pasqual Maragall y a su hermano Ernest, candidato por este partido a la alcaldía de Barcelona en las pasadas elecciones, con la frase ‘Fora l’Alzheimer de Barcelona’.

La congelación del proceso fue adelantada el pasado jueves por Catalunya Ràdio, un mes y medio antes de la celebración del 30º Congrés Nacional del partido, el 30 de noviembre. En este proceso las candidaturas de Oriol Junqueras y Marta Rovira, hasta hace unos años aliados y ahora enfrentados, parten como favoritas para controlar de la formación independentista.

Esta decisión deja en stand by el caso dos días después de que se hicieran públicos los resultados de un informe interno del partido que concluía que Moya, jefe de prensa hasta 2023, era el máximo responsable de esta operación de guerra sucia y deja en manos de la próxima directiva la gestión del caso.

El pasado 22 de agosto Moya se defendió en declaraciones al periódico Menorca al afirmar que «me querían utilizar, dijeron que me lo comería yo, pero que seguiría trabajando, que no me preocupara, pero no soy político, no acepto estas cosas» y añadió que «dije que no y han ido contra mí».

Carrera

Licenciado en Historia y Publicidad, Tolo Moya (Maó, 1983) fue nombrado director de comunicación de Esquerra Republicana de Catalunya en junio de 2021. Ha ejercido como profesor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona desde 2012. Además, formó parte del equipo de Agustí Benedito en su candidatura a la presidencia del FC Barcelona.