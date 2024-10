El Govern no permitirá que una persona que ya sea propietaria de un inmueble pueda acceder a la nueva oferta de pisos rebajados. Sin embargo, en la letra pequeña se establecen excepciones para los separados, siempre que exista una sentencia firme que les prive del uso de la vivienda. Hasta que no consigan el visto bueno definitivo del juez sobre la separación, el divorcio o la nulidad no podrán beneficiarse del programa. También se podrá optar si se recibe una herencia de menos del 50 por ciento de una propiedad, entre otros supuestos.