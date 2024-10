El Consell ha cambiado el sistema para recoger información sobre el número de usuarios de las playas, no ha ofertado el contrato de control del uso público de los arenales que se firmó los últimos cinco años y mediante el cual se obtenían datos de toda la temporada, sino que esa información llega ahora mediante el recuento realizado durante dos meses por el Institut Menorquí d’Estudis (IME) y el seguimiento a través del programa de concienciación sobre la posidonia.

El conseller de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación, Simón Gornés, explicó en el último pleno, en respuesta a una pregunta del conseller de Més per Menorca, Esteve Barceló, que no se ha contratado el servicio habitual de control porque el IME ya tenía un contrato «de seguimiento» de los usuarios de las playas.Dicho contrato se publicó el 22 de julio y el trabajo de campo se realizó del 1 de agosto al 20 de septiembre, en playas seleccionadas por los técnicos del Observatori Socioambiental de Menorca (Obsam).

De este modo, tal y como recriminó el conseller de Més al equipo de gobierno, no se cubre toda la temporada, quedan fuera mayo, junio y julio. «Es una manera extraña de hacer el recuento, parece que si no hay datos no hay masificación», afirmó Barceló, quien advirtió además de que se perderá la continuidad en las series históricas que estudian la afluencia de usuarios a las playas de Menorca, divididas en las tipologías de urbanas con servicio y acceso rodado (A), naturales con acceso rodado próximo (B), y naturales con acceso solo a pie (C). Los datos de usuarios en las playas permiten conocer la presión sobre el litoral y la saturación de los arenales, que ha estado en el centro del debate público los últimos años y especialmente este verano, cuando el GOB trasladó la protesta contra la masificación a Cala en Turqueta.

«Es curioso que cuando se comienza a hablar día tras día de masificación se deje de hacer el recuento en playas en las que se superaba la capacidad de carga», aseguró el conseller de Més. De las 23 playas en las que se superó la capacidad de carga el año pasado, apuntó Barceló, este verano «solo se han hecho recuentos puntuales en cinco, hay 18 en las que creo que se habrán perdido datos». Por su parte, Simón Gornés afirmó que se analizará la información lograda por ambas vías para compartirla con Turismo y «articular las medidas de información o promoción que hagan falta para evitar la sobresaturación puntual que ha habido, especialmente en la primera quincena de agosto».