La pesca de arrastre es «una presión más» de la actividad humana sobre los fondos marinos, apuntan los expertos. Otro impacto por ejemplo son las olas de calor ligadas al calentamiento global y el cambio climático, que están produciendo episodios de mortandad masiva en comunidades coralinas, especialmente en el Mediterráneo occidental, organismos con periodos de recuperación muy lenta.

En otras ocasiones son proyectos de ingeniería los que encienden las alarmas, como el parque eólico marino flotante Gregal de la multinacional francesa Qair, proyectado frente al litoral de Fornells y Favàritx. Miquel Canals opina que «cualquier tipo de infraestructura debe contar con un estudio de impacto ambiental riguroso y objetivo, no obedecer directamente a intereses de unos y otros».

Además, el catedrático cree que «se debe ser consecuente con los resultados de ese estudio integrado» y que este tenga en cuenta no solo el efecto en el hábitat marino sino la afectación a otras especies, como pueden ser las aves. «Yo echo en falta en este tipo de debates información rigurosa y objetiva, es un debate muy emocional», asegura. Canals también advierte que «si no queremos otras fuentes de energía y no vamos atrás en nuestros estándares de vida actual, seguiremos como hasta ahora, con más combustibles fósiles y más nuclear».