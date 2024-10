El Consell ha dado los primeros pasos para desarrollar uno de los proyectos más ambiciosos de la Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial: la creación de un centro de investigación. El pasado miércoles se celebró una reunión entre representantes del Consell y de la Universitat de les Illes Balears, con participación de la Agència Menorca Talaiòtica y el IME para definir las características de la nueva entidad científica. El Consell y la UIB firmarán un convenio para la creación y desarrollo de este centro.

Todavía no se conocen muchos detalles pero uno de los aspectos es la previsión de que se contrate a doce científicos de una destacada trayectoria y reputación internacional, seis por parte de la UIB y los otros seis del Consell. El presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, ha confirmado que se está avanzando en este proyecto, sin dar más detalles. Solo ha comentado dos aspectos. Asegura que al crear un centro con una alta capacidad científica «entraremos a jugar en la Champions del Patrimonio Mundial». Añade que esta inversión en investigación tiene un retorno económico muy importante, porque genera una actividad que da un mayor valor al patrimonio arqueológico.

Este centro de investigación de la Menorca Talayótica tendría entidad propia, dependiente del Consell, con la implicación científica de la UIB y la participación de organismos como el IME.

El siguiente paso previsto es la creación de una comisión mixta, entre representantes del Consell y de la Universitat para que avancen en el contenido del futuro convenio y definan el proceso para la creación del centro de investigación. El alcance internacional de la nueva entidad es uno de los objetivos de partida.

Investigaciones en marcha

La historia de la investigación científica sobre la Menorca Talayótica está llena de nombres ilustres. El interés se mantiene muy vivo. Actualmente hay dieciséis proyectos de investigación activos, algunos de ellos en desarrollo desde hace años. Tres de ellos se refieren a Torre d’en Galmés, el que desarrolla Cultural Heritage Recovery, desde 2017, sobre la arquitectura talayótica, el de la Universidad de Boston y Suny Brockport, y el de Amics des Museu de Menorca. Otros proyectos y excavaciones en marcha se ubican en Calescoves, Sa mitja Lluna en la Illa d’en Colom, Sa Cudia Cremada, Cornia Nou, Torralba d’en Salort, Sa Mola de Alaior, Rafal Rubí, el poblado de Son Catlar, el de Sant Agustí Vell, en Es Coll de Cala Morell, y la cueva de Biniedrís de Baix Vell. Además se desarrolla un estudio sobre la microarqueología del estiércol en Algendaret Nou, Es Capell de Ferro y Talatí de Dalt y otro sobre la dieta y la actividad física de las primeras sociedades en Menorca que se lleva a cabo en varios yacimientos.

Muchos de estos trabajos cuentan con equipos de varios países, como por ejemplo la excavación de la cueva de Biniedrís con miembros de varias universidades españolas, europeas y americanas. El peso de las entidades menorquinas en estas investigaciones también es muy considerable.

Todavía no se ha definido dónde se ubicará

El centro de investigación de la Menorca Talayótica contará con unas dependencias propias, cuya ubicación no está decidida. Hay varias opciones. Una de ellas es el edificio del Consell en Ciutadella, la antigua Universitat General, en la plaza de la Catedral. El hecho de que, con toda probabilidad, la Escola de Música no vuelva a este edificio después de las obras de rehabilitación previstas, deja un gran espacio libre, que puede ser ocupado por una sala de actos y por la sede de la nueva entidad investigadora. De todas formas, esta cuestión no se decidirá en breve.