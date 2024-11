Acaban de publicarse las listas provisionales de concesión de ayudas de comedor por parte de la Conselleria de Educación para este curso. El aumento de solicitudes aprobadas ha sido del 24 por ciento en relación al curso pasado, puesto que las ayudas aprobadas han pasado de 527 (antes de las alegaciones) a 654 en el mismo punto del proceso.

El incremento sustancial de las ayudas de comedor aprobadas se produce, por un lado, por un incremento de las solicitudes y, por otro, por la reducción de las peticiones que han sido denegadas, bien por incumplir los requisitos establecidos, bien por falta de documentación. Así las cosas, las solicitudes no aprobadas han descendido de las 439 del curso pasado a las actuales 367. Se han cursado este año 981 peticiones, por las 966 de hace un año.

De este modo, el número de becas de comedor concedidas recupera la senda del aumento después de que el curso pasado bajaran en medio centenar. Cabe recordar que estas ayudas benefician a estudiantes de educiación pública, concertada y escuelas de primer ciclo de Educación Infantil.

Por municipios, los alumnos de los colegios de Maó acaparan más de la mitad de las becas, con 359 aprobadas y 182 denegadas. Los estudiantes de Ciutadella, ciudad con mayor cantidad de población censada, recibirán 214 ayudas de comedor y 124 de sus peticiones han sido rechazadas. Sant Lluís cuenta con 31 ayudas concedidas y cinco no aprobadas, 17 y 30 en Alaior, y cinco y catorce en el caso de Ferreries. No constan peticiones ni para Es Mercadal ni para Es Migjorn Gran, al no haber servicio.