El Ayuntamiento de Maó tiene aprobado ya el proyecto para la dotación de saneamiento en la urbanización de Es Canutells y su intención es licitar en breve la obra. Así lo afirmó el alcalde Héctor Pons en el pleno del miércoles en respuesta a una propuesta de acuerdo presentada por Ara Maó en la que se reclamaba una planificación para las inversiones relacionadas con el ciclo del agua y reclamar al Govern balear implicación financiera en estas acciones. La inversión prevista en Es Canutells alcanza los 1,7 millones de euros.

Héctor Pons, cuyo partido votó a favor de la propuesta de acuerdo, relató que los contactos con el Govern existen y que, de hecho, la obra de Es Canutells va a financiarse con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible. Además, dijo, se han entablado conversaciones para afrontar de forma conjunta la conexión de este nuevo saneamiento con la depuradora de Binidalí y la puesta en marcha de esta infraestructura, algo sin lo cual no tiene ningún sentido construir la red de la urbanización de la costa sur del municipio. El objetivo es que no ocurra como en Cala Llonga, donde el alcantarillado no se puede conectar porque no se permite pasar las canalizaciones por las carreteras,«con los que hay ahora y con los que había antes», dijo Héctor Pons queriendo despolitizar estos inconvenientes.

Ara Maó, en boca de Jordi Tutzó, relató el agravio del Govern en inversiones del ciclo del agua hacia Menorca, «en un tema clave» y llamó a trabajar «a largo plazo para garantizar la continuidad de las iniciativas que empezó Ara Maó en mandatos anteriores», como la sustitución del colector sur. En cuanto al agravio autonómico, este fue rebatido por Alfonso Toral por parte del PP, lo que valió el voto en contra de los populares. Toral argumentó que no vale reclamar solo cuando está el PP en el Govern y que ya se está trabajando en iniciativas como la mejora de la estación depuradora compartida con Es Castell.