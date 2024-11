Las elecciones americanas que se celebran mañana 5-N y la final de la Super Bowl del 9-F tienen en común que son dos de los mayores espectáculos del mundo, aunque el resultado de uno y otro generará consecuencias muy distintas. Varios menorquines que residen en distintos estados americanos y algunos americanos que viven en Menorca opinan sobre las elecciones y los dos candidatos. Algunos, incluso sin tener fe, rezan para que no gane Trump, mientras otros valoran la gran libertad de expresión que se respira en Estados Unidos, y hay quienes afirman que buena parte de los votos pretenden castigar al oponente más que valorar los méritos del que van a elegir.

Trump asusta

La figura del candidato del Partido Republicano es el centro del debate y de los análisis. Algunos de los consultados tienen dudas sobre Kamala Harris, pero casi todos analizan las elecciones mirando a Trump.

El profesor e investigador mahonés Benjamín Carreras opina que «está en juego la misma democracia en Estados Unidos» y se siente preocupado por «las afirmaciones de Trump de que estas serán las últimas elecciones». Explica que «hay grupos extremistas que se han puesto en marcha para asegurar la victoria de Trump y puede repetirse, incluso de forma más seria, lo del 6 de enero de las pasadas elecciones». En su opinión «Trump es incompetente y mentalmente desequilibrado, no respeta a las mujeres y desprecia a los emigrantes». Vaticina que «nombrará a jueces extremistas en el Supremo de por vida, como ya ha hecho» y «pondrá en riesgo el equilibrio mundial».

Benjamín Carreras es profesor e investigador.

Óscar Mesquida, tenista de Ciutadella, que vive en New Orleans, comenta que «todo se decidirá en los swing states». En su opinión, pese a todo lo que dice el republicano en la campaña, «no se sabe cómo actuará si es presidente en los conflictos en Israel o Ucrania». Considera que «mucha gente no está contenta con ninguno de los dos candidatos, y pueden votar a otros, pero eso no influirá en el resultado final».

Ashley Triphan nació en USA, llegó a España en 2007 y vive en Menorca desde 2012, casada con un menorquín y con tres hijos. Reconoce que vive las elecciones con «bastante ansiedad». Opina que «otra presidencia de Trump no traería nada bueno» y que «está claro que piensa que las leyes y las normas no van con él». Explica que ha oído hablar de su «Plan 2025, con una hoja de ruta revisionista del país que me da bastante miedo».

Ashley Triphan (41), con su familia menorquina.

Darren Green vive en Ciutadella desde hace años. Es traductor y se expresa en un excelente menorquín. Tiene una visión más global. «No creo que estas elecciones sean en el fondo distintas de las que se celebran en otros países». Opina que los líderes «luchan por el poder, no cumplen lo que prometen y pronto se olvidan de servir al pueblo». De todas formas, lamenta «el espectáculo que pretende atraer a la gente» y por eso califica a Trump de «payaso». Remata: «No sé si realmente es un psicópata o interpreta un papel para atraer a sus seguidores». Es consciente de los riesgos que representaría su regreso a la presidencia. Él no creía que ganara hace ocho años y hoy vuelve a pensar que no es posible que vuelva a hacerlo. «Sinceramente, espero que no gane».

Darren Green, con sus hijos Sara y Bruno, en Chicago, en agosto pasado.

Ariadna Fortuny estudia en la Universidad de Columbia dirección de cine. Comenta que el ambiente es de «expectación y miedo». En la universidad, «compañeros y profesores hemos estado haciendo bromas sobre a qué país nos vamos a exiliar si gana Trump». Añade: «Yo pensaba que Menorca estaba protegida de la oleada trumpista, pero ahora creo que esto no es del todo cierto». Afirma que las elecciones son cruciales porque el resultado «tendrá repercusiones en todo el mundo, hasta el último rincón». Ella ha vivido las protestas en los campus por el conflicto entre Israel y Gaza y opina que eso ha polarizado la sociedad americana. Cita algunos temas clave: «los derechos reproductivos de las mujeres, las políticas medioambientales, la inmigración y el control de armas». Acaba: «Como menorquina que vive en Nueva York, solo me queda esperar y confiar».

Ariadna Fortuny estudia en la Columbia University de Nueva York.

Helena Navarrete Fiol, que reside en Dallas, y considera que «la economía, la seguridad y el papel internacional de EEUU» son las cuestiones clave de las elecciones presidenciales. Interpreta que «en Texas y en todo el país muchos sienten que ninguno de los dos candidatos son la mejor opción» y lamenta que no se hayan presentado «otros nombres que sonaban antes de la designación». Este es su pronóstico: «Creo que Trump tiene una gran posibilidad de ganar, pero sé que muchos en el Partido Republicano votarán por él más por una decisión estratégica para evitar que gane Kamala Harris, aunque no les guste su candidato». Además valora otro aspecto de las elecciones: «Algo admirable de los estadounidenses es su libertad de expresión y que no tengan reparo a mostrar sus preferencias, incluso con carteles en sus casas y coches».

Helena Navarrete Fiol vive en Dallas e intuye que va a ganar Trump.

Harris, el mal menor

Algunos entrevistados optan por la candidata demócrata. Benjamín Carreras considera que «es una mujer con mucho coraje, con una trayectoria laboral seria, progresista, aunque se ha ablandado un poco». Darren Green opina que como vicepresidenta «fue muy silenciosa, como todos en este cargo». Ashley Triphan afirma que «Kamala me ha ganado durante la campaña. Será una gran presidenta».