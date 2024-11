Un vehículo encargado de la limpieza viaria, de los que se encargan de barrer el suelo, chocó este martes por la mañana, sobre las 10.30 horas, con la balaustrada de la calle Santa Eulàlia de Maó, provocando el derrumbe total o parcial de una veintena de balaustres.

El incidente obligó a la brigada municipal a vallar y delimitar de inmediato el paso por este tramo de acera para evitar riesgos, puesto que delimita con un solar particular no edificado en la parte más cercana a la calle en el que existe un importante desnivel y abundante vegetación. No hubo que lamentar heridos.

Cabe recordar que este tramo de balaustrada se encuentra en las inmediaciones del CEIP Antoni Juan Benejam, lo que genera un importante volumen de paso de escolares de corta edad.

El incidente recuerda al que se produjo hace unos meses en la Costa de Ses Voltes, donde un turismo también tumbó parte de la balaustrada lo que obligó al Consistorio a precintar el espacio y acometer una actuación de urgencia.