Prop de la meitat de la superfície de Menorca està formada per massa forestal, des de boscos d’ullastre o alzines fins a pins, que dibuixen el paisatge que s’ha configurat al llarg dels segles. Aquest entorn, però, s’enfronta a nous perills com la proliferació d’incendis, la pèrdua de l’activitat rural o l’increment de plagues i malalties.

L’Associació de Productors Forestals de Menorca (Asefome) considera que en l’actual context de canvi climàtic és fa més important apostar per la gestió forestal, com a «mecanisme de defensa» per preservar la vida i la sostenibilitat de l’entorn natural de l’Illa. Per aquest motiu, la patronal associada a PIME a elaborat el primer catàleg de productes locals que s’obtenen a partir dels boscos menorquins.

El catàleg inclou un total de vuit productes diferents. Des de fusta per a xemeneies i forns fins a pellets o taulons per mobles de canto recte d’estil rústic. També hi trobam compost per aprofitament agrícola i virutes de jardí, passant per llenya i troncs per fer les tradicionals barreres d’ullastre.

El president d’Asefome, Julián Marcelino Hernández explica que el consum de biomassa forestal pot ser part de la solució en la lluita pel canvi climàtic, atès que és un producte sostenible i que no contribueix a l’efecte hivernacle com ho fan els combustibles d’origen fòssil.

Aquesta llista de productes locals forestals, que s’obtenen de la gestió dels boscos de Menorca, són a l’abast dels consumidors. L’objectiu d’Asefome és fer prendre consciència a la societat menorquina de l’existència d’aquests productes forestals de proximitat com aposta per l’economia circular i l’aprofitament dels recursos forestals propis.