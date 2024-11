El próximo 31 de diciembre expiran las ayudas del Gobierno al transporte público que han permitido su gratuidad y, de momento, no hay ninguna información oficial sobre su continuidad, aunque las declaraciones del ministro de Transporte, Óscar Puente, apuntan a que no habrá más autobús gratis. Así lo espera el Govern balear, que ha adelantado el pago de la ayuda al Consell de Menorca, pese a que el Ejecutivo autonómico no ha ingresado aún los 43 millones que le debe transferir el Gobierno central.

El conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, ha confirmado que su departamento ha cobrado 2023; 2024 aún no ha terminado y sobre 2025, no hay comunicación oficial pero si el Gobierno no financia este apoyo al transporte público gratuito, el Consell no asumirá el gasto. «Estamos esperando una información oficial, de momento solo hay rumores y declaraciones», señala Delgado, quien recuerda que el año pasado supieron que la ayuda continuaría para este 2024 «la primera semana de diciembre». Noticias relacionadas El Govern da por hecho que el bus dejará de ser gratuito en enero Más noticias relacionadas Si bien no se puede descartar al cien por cien que la ayuda continúe, el Govern da por hecho que se eliminará y el Consell también. Lo que mantiene el departamento de Movilidad del Consell es su compromiso de seguir bonificando el transporte en autobús de los colectivos más vulnerables. Si finalmente el bus vuelve a ser de pago para todos, el Consell mantendrá las tarjetas T10 y T40 para el público general y aplicará descuentos especiales para jóvenes y estudiantes, hasta los 30 años si se demuestra esa condición de estudiante, y también para parados, jubilados y personas con necesidades especiales, ha asegurado Juan Manuel Delgado.