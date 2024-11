El plan de gestión inteligente de las infraestructuras impulsado por el Consell incorporará 2.175 sensores a ubicar en los contadores de suministro de agua de las zonas turísticas de la Isla. Estos dispositivos se suman a los 1.380 previstos en un primer contrato licitado, de los que ya informó este diario, y que arrojan un total de 3.555 unidades. Este segundo contrato ya está también en proceso de contratación y estiman desde el Consell que su implantación tendrá un coste que ronda los 300.000 euros.

La consellera de Economía, Maria Antònia Taltavull, presentó ayer estas actuaciones del proyecto Menorca Smart Island, cuantificadas en 1,6 millones de euros y que son financiadas a través de los fondos europeos Next Generation y del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). La primera fase, ya ejecutada en el primer trimestre de este año, ha servido para implementar una plataforma integrada IoT (Internet of Things), como instrumento para la toma de decisiones y mejora de los servicios.

Con estos sensores se ejecutarán ocho proyectos, entre los que destacan los contadores de agua inteligentes, 80 para contabilizar el paso de vehículos, 100 para la carga de coches eléctricos y otros 100 para conocer en tiempo real la ocupación de los aparcamientos en las playas vírgenes. También habrá en lugares estratégicos como el Camí de Cavalls para contar el paso de personas y así conocer su uso en función de la época del año, y habrá 15 cámaras de seguridad en yacimientos talayóticos.

Asimismo, se instalarán papeleras inteligentes para separar los residuos y se dispondrá de iluminación inteligente, a partir de la experiencia piloto en el tramo de carril bici entre Ses Salines y Fornells, con la que las farolas se encenderán o apagarán en función del paso de personas y bicicletas.