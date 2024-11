El PP critica que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aprobado en septiembre por el tripartito, prevé la eliminación de hasta 678 plazas de aparcamiento, a las que hay que sumar el centenar que se perderán con la peatonalización de Es Born, más las que ya se han suprimido en los últimos años con la reforma del Camí de Baix, Sor Àgueda o Dalt sa Quintana, dando un total de hasta 857 plazas de estacionamientos menos.

Los populares han presentado más de 100 alegaciones a un Plan de Movilidad, que no solo resuelve «la principal preocupación de los ciutadellencs en cuanto a movilidad que es la falta de aparcamiento», sino que «agrava el problema». El PP contrapone estas 800 plazas perdidas, con las más de 200 que se crearán con los aparcamientos disuasorios, los cuales solo se podrán utilizar ocho meses al año.

El PP también denuncia que el Plan se ha aprobado sin los pertinentes informes del Govern y del Consell, a la vez que critica que «no tiene los objetivos claramente definidos, ya que las fases y los indicadores de ejecución no se ajustan a la realidad». La portavoz popular, Juana Mari Pons Torres asegura que es «fum de formatjada» y que «se ha hecho deprisa y corriendo para tener la excusa para hacer a principios del año que viene Es Born peatonal. Esta es la única obsesión del tripartito y dejan de lado todo lo demás», afirma.

También critica los cambios de circulación y la reconversión a plataforma única algunas calles que planea el Plan de Movilidad, lo que para el PP «no está avalado por ninguna ordenanza ni normativa de tráfico».

El PP asegura que el plan contiene numerosas deficiencias y errores en los planos, ya que por ejemplo no constan algunos centros educativos, instalaciones culturales como Can Saura, El Roser o la Sala Multifuncional, ni sedes administrativas como la del Consell o Correos, a la vez que no hace referencia a los futuros equipamientos ya anunciados como la nueva estación de autobuses, la nueva escuela de hostelería o la pista de atletismo. «Puede verse como errores de poca importancia, pero sirven para que la gente se haga una idea de la chapuza que es este plan», concluye la portavoz popular.