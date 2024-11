El Tribunal Superior de Justicia de Balears considera que el daño económico que la empresa puede sufrir por el cierre del parque acuático no es un argumento válido para atender la petición de mantener la actividad sin licencia hasta saber si se anuló con el procedimiento correcto. Defiende que el interés general, el de no permitir que se lleve a cabo esa actividad sin título habilitante, prevalece sobre el interés particular «meramente económico» de la promotora, que entiende «resarcible». Alude al auto dictado en la misma dirección por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma, en el que se subraya que los daños cuantificables consistentes en las pérdidas económicas por la privación del ejercicio de la actividad «siempre serían susceptibles de reparación al ser la administración solvente para ello», en alusión al Ayuntamiento de Sant Lluís. La sentencia tampoco tiene en cuenta el argumento de la empresa de que la anulación de la licencia comporta la demolición y que si finalmente se le diera la razón sobre la ilegalidad de la anulación de la licencia, le arrastraría a una costosa reconstrucción: «La resolución no acuerda directamente la demolición (...) por lo que no puede resolverse en base a meras hipótesis».