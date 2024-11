La consellera de Salud, Manuela García, tranquilizó ayer a los profesionales sanitarios y declaró en Eivissa que el plus de los puestos de difícil cobertura «está asegurado en estas islas al cien por cien». Una información que quiso trasladar a los sindicatos Simebal y Satse, en una reunión privada en Can Misses. Según recogió el digital periodicodeibiza.es, la consellera balear subrayó que si hay que negociar algo del plus de residencia, se hará en la mesa de Función Pública, pero en el momento actual no es un tema que haya que negociar. García afirmó que los profesionales seguirán cobrando, independientemente de esa negociación, el plus de difícil cobertura para las islas menores. «Está totalmente fijado y no hay ningún tipo de intención de movilizar nada, porque el plus de residencia es otro concepto, y el plus de difícil cobertura está regulado por decreto ley, por lo tanto, no hay ningún movimiento en este sentido», indicó.