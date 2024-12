Las pequeñas y medianas empresas de alquiler de coches, y todas aquellas pymes que tengan un parque móvil, ya no tendrán la obligación de ir renovando su flota a partir de criterios de sostenibilidad, tal como quedaba establecido hasta ahora en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Balears, de 2019.

El cambio responde a una enmienda presentada por el diputado Xisco Cardona en el Parlament balear, y aprobada con los votos de PP, Vox y los no adscritos, por la que se excluye a las pymes de la obligación progresiva de ir sustituyendo los vehículos de combustión interna por vehículos libres de emisiones, a partir de unos porcentajes mínimos. La enmienda deja fuera, de momento, a las empresas multinacionales, que sí que deberán seguir cumpliendo los objetivos marcados en la norma.

Una demanda del sector

Cardona asegura que ha presentado la iniciativa después de mantener contactos con el sector, desde donde se considera que este punto de la ley es de muy difícil cumplimiento. El principal motivo que alegan las empresas es la escasez de puntos de recarga de vehículos en Menorca, lo que hace inviable en estos momentos la apuesta por los vehículos eléctricos. «En el artículo 63 de esta ley ya se preveía que el Govern pudiera modificar los porcentajes de cumplimiento, lo que quiere decir que ni ellos mismos estaban seguros de que fuera viable y, de hecho, ni este gobierno ni el anterior han intentado hacerlos cumplir», afirma el diputado menorquín.

Cardona también explica que otro de los motivos que persigue su enmienda es evitar poner en riesgo la continuidad de las pequeñas y medianas empresas, puesto que en la mayoría de casos su facturación no les permite hacer frente a los elevados precios de los vehículos eléctricos. «No es una enmienda contra la transición energética, aunque a día de hoy es de imposible cumplimiento, sino para asegurar los puestos de trabajo de estas empresas, y para que no se vean obligadas a comprar unos vehículos eléctricos que no puedan pagar y que no tienen la garantía de que después se puedan recargar», remarca.

El objetivo ahora, señala el diputado menorquín, es que cada empresa pueda avanzar hacia la descarbonización de acuerdo con su propio plan y a la realidad de su entorno.