En el plazo máximo de dos años las tiendas y supermercados de la Isla –y de todo el territorio nacional– tendrán que implantar un sistema de depósito, devolución y retorno de envases de bebidas como botellas de plástico, latas y briks. Es la consecuencia directa del informe en el que el Ministerio para la Transición Ecológica constata lo que venían denuncia do entidades ecologistas desde hace años, el fiasco del sistema de reciclado por la vía de los contenedores amarillos, con los que Ecoembes, la empresa privada gestora de estos envases, solo ha logrado reciclar el 41,3 por ciento en 2023, muy lejos del 70 por ciento a que obliga la Ley de Residuos y suelos Contaminados aprobada en 2022.

En su artículo 59, la legislación es clara al afirmar que si no se llega a ese porcentaje –que se eleva al 90 por ciento para 2029–, se tendrá que implantar obligatoriamente un sistema de retorno de envases que recae en los negocios que ponen ese tipo de recipientes de un solo uso en el mercado. La medida viene a añadir otro elemento novedoso –si bien no desconocido para los más mayores– en una Isla en la que el cumplimiento de los objetivos comunitarios de reciclaje está obligando a explorar sistemas polémicos aunque efectivos en materia de separación de basura, como la recogida puerta a puerta, que lleva más de un año asentado en algunas zonas de Maó y Es Castell.

El sistema de depósito, devolución y retorno, por el momento obligado solo para los envases de plástico, briks y latas de bebidas, los más usados fuera del hogar y proclives a ser abandonados, consiste en la venta con un pequeño aumento de precio a modo de depósito que al retornar los envases en la tienda serán devueltos al consumidor.

En 2023 el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca cobró 2,3 millones de la empresa Ecoembes por la venta de residuos para su supuesta recuperación. Ese año, según la memoria del entre público, el Área de Residuos de Milà envió fuera de la Isla a través de la empresa cerca de 3.000 toneladas de envases ligeros destinados a distintas industrias de reciclaje situadas tanto en la Península, como en Balears.

Un sistema que ya se ha probado en las fiestas

El llamado sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) ya se ha explorado en los últimos años en Menorca, centrado en el objetivo de reducir el número de envases que terminan tirados en la vía pública en las láminas de agua de los puertos durante las fiestas patronales y de la mano de entidades como @_Retorna y Per la Mar Viva, esta última integrada en la Alianza Residuo Cero. Ya en 2018 por primera vez se instaló una máquina SDDR durante las fiestas de Sant Joan de Ciutadella de la mano de la Plataforma per una Mar sense Plàstics, acción que se repitió en 2019. En 2022, y después de una ardua lucha de 130 entidades para lograr incluir en la nueva Ley de Residuos la implantación condicionada de este sistema, el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca contrató a Per la Mar Viva para extender la iniciativa al resto de fiestas patronales de la Isla. El balance fue ese verano de 17.633 envases ligeros recogidos, de los cuales 7.541 fueron latas y 10.092 botellas.