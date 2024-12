A pesar de que el parque eólico de Milà ya no está operativo, los presupuestos del Consorcio de Residuos y Energía para el año que viene reservan un partida global de más de 96.000 euros de costes derivados de su mantenimiento que son necesarios hasta que no se lleve a cabo el desmantelamiento. La cifra incluye también otros conceptos como el pago de seguros, tributos locales, un canon por el derecho de superficie y otros gastos como los relacionados con el consumo de energía. Con el parque cerrado, lógicamente en 2025 no hay ingresos previstos por la veta de electricidad.