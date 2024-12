La actual concesionaria se ampara en el artículo 89 de la Ley de Puertos para seguir gestionando los amarres hasta que un futuro concurso traspase el servicio a otra empresa. Según este artículo, «mientras no se produzca la reversión de las instalaciones a la administración, el concesionario tendrá que continuar gestionándolas a precario», manteniendo sus obligaciones hasta que se otorgue un nuevo título concesional.

Nexport ha pedido también por escrito a Ports que no adjudique la concesión hasta que no se haya resuelto la controversia judicial que mantienen ambas partes, con un contencioso-administrativo y una denuncia por un presunto delito de prevaricación todavía por dilucidar. En medio de la disputa están los cesionarios, que en 1995 se hicieron con un amarre durante el tiempo que durara la concesión, 30 años, y que ahora pretenden mantenerlo sin que tengan que pagar más por ello.