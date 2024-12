La media de edad de los conductores de autobús en Menorca ronda los 50 años, hay más que superan esa edad que jóvenes, «con menos de 40 años hay pocos», afirma uno de los chóferes que trabaja en el transporte regular de viajeros. «Yo no me veo con 65 años llevando un autobús con sesenta personas a bordo, pero si no hay conductores ¿cómo nos vamos a jubilar?», se pregunta.

Lo cierto es que hay más personas con el carné D y D1 (el primero para para autobuses grandes y el segundo para minibuses) que conductores de transporte de viajeros en activo, el motivo es que se van a otros sectores porque tienen mejores condiciones laborales –menos horas, más descansos, mejor conciliación familiar–, y ganan más. Menorca se queda sin relevo generacional para llevar los buses: solo 17 aspirantes logran el carné este año Ahora mismo, según los conductores consultados para este artículo, el salario base para un chófer de bus regular está algo por encima de los 1.300 euros pero con pluses, por ser conductor-cobrador y antigüedad, puede estar de media en los 1.500 o 1.600 euros. El salario base es más alto en el transporte discrecional, está en esos 1.600 euros, pero en la mayoría de los casos, en Menorca, es de temporada, por lo que hay 5 o 6 meses al año en los que, o buscan un trabajo de invierno, o dependen de las prestaciones de desempleo. La media en España son 2.000 euros y Balears tiene salarios más bajos en este sector que otras comunidades autónomas, en el País Vasco por ejemplo un conductor nuevo puede llegar a cobrar 2.800 euros al mes. «Con un salario base más elevado, acorde con la responsabilidad que tenemos, sería una profesión más atractiva», señala otro chófer menorquín, «no habría que hacer tantas horas extra, se podría hacer la jornada básica y la vida laboral y la conciliación familiar mejorarían». Aunque saben que su reivindicación es complicada, «tan fácil y difícil a la vez como subir el salario base, porque que un conductor con más de 60 años tenga que hacer 10, 12 o 14 horas al día es una salvajada», concluye. Y eso que la presión de los trabajadores ha hecho que la situación en cuanto a horas de conducción mejore. «Ahora lo de sobrepasar la jornada sucede menos», apunta un conductor con 20 años de experiencia en los que, afirma, ha llegado a realizar 60 o 65 horas semanales, «es un riesgo laboral grande». Con los controles de la Guardia Civil y los tacómetros, que registran toda la actividad de los vehículos, «se respetan más los tiempos de descanso», señalan. Aún así, pocos jóvenes quieren dedicarse a esta profesión.