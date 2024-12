Además de la integración del sistema de hospedajes, la principal característica de este software, también se suman otras funciones igual de innovadoras como la tokenización de tarjetas o las entregas no asistidas. El primero caso se refiere al almacenamiento directo de los datos de la tarjeta del cliente en la plataforma bancaria correspondiente, sin pasar por las manos de la empresa. «Si el cliente no se presenta, el vehículo sufre daños o demás, la empresa le puede cobrar directamente gracias al registro de esa tarjeta como token», indica. En cuanto a las entregas no asistidas, estas se hacen a través de un código aumático enviado por WhatsApp, sin llaves ni personal.