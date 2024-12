La finca s’Ullastrar, de Ciutadella, ha finalitzat de forma satisfactòria el primer dels tres anys del Pla d’acció del projecte «Finca pilot en agricultura sostenible», impulsat per Menorca Preservation amb l’assessorament tècnic de The Regen Academy. El projecte, centrat en l’acompanyament de la finca en la transició cap a la certificació ecològica amb la implementació de pràctiques regeneratives, ha mostrat resultats molt esperançadors.

El projecte ha contemplat quatre àrees principals, com són la millora de la fertilitat del sòl, el maneig animal, el foment de la biodiversitat i la comercialització. Entre les activitats fetes al llarg de l’any a la finca s’Ullastrar, s’ha de destacar la instal·lació de caixes niu per a aus, ratapinyades i un hotel d’insectes i la sembra de franges vegetals entorn l’hort per fomentar la biodiversitat; la sembra de farratge permanent i la implementació d’un nou sistema de maneig de pasturatge dirigit.

El pasturatge dirigit està basat en la rotació planificada de pastures per reduir la càrrega ramadera sobre el terreny, una acció clau per evitar el sobrepastoratge i millorar la salut del sòl.

Pròximes accions

L’any 2025 s’aplicarà la gestió de l’hort biointensiu en bancals, el maneig rotatiu de les gallines i l’alimentació del ramat amb pinso ecològic, un dels requisits per a l’obtenció del certificat de finca amb segell de qualitat ecològic.

S’Ullastrar compta amb unes 24 hectàrees de terreny agrícola, destinat a la pastura i, en menor mesura, a l’horta i cacauets. Comercialitza formatge, ous, cacauets, producció d’horta i carn de vedell i porc.