Los regidores del equipo de gobierno y los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Sant Lluís necesitaron cerca de una hora para discutir sobre la reciente subida de sueldo del ejecutivo en un 22 por ciento durante el último pleno municipal celebrado este miércoles.

La presentación y aprobación de los presupuestos de 2025 fue el detonante de un debate en el que se realizaron diferentes reproches y objeciones en torno a un mismo punto: la actualización salarial del equipo de gobierno.

¿Fiestas o servicios sociales?

La portavoz del PSOE, Silvia Pérez, lanzó la primera piedra al preguntarse «cuáles son las prioridades del equipo de gobierno».

«En servicios sociales baja el presupuesto, pero en fiestas sube bastante. En 2023 había una partida de 190.000 euros y en 2025 el presupuesto será de 255.290 euros. Para divertirse sí que hay, pero para ayudar a quien lo más necesita, no», exclamaba la concejal en la oposición, haciendo alusión a una reducción de 60.000 euros para el programa municipal de acción social en 2025 en comparación a la partida de este año. «¿Esta es la eficacia de este equipo de gobierno? ¿Ustedes creen que merecen subirse el sueldo?», preguntaba en su intervención. En su respuesta, la alcaldesa Loles Tronch recurrió a la expresión «cree el ladrón que son todos de su condición». «Y simplemente lo dejo ahí», deslizaba. «Hemos bajado las partidas que se tenían que ajustar. Si se ha hecho es porque ese dinero no se utilizaba y nosotros no pagamos por asistencia a las Juntas de Gobierno Local lo que pagaba su anterior equipo de gobierno, de donde sacaban un sueldo considerable los otros regidores que ya no están en activo», aseveraba.

«Yo creo que la gente está contenta. Es cierto que gastamos en fiestas: le hemos dado un poco de vida a este pueblo, que estaba muerto. Nuestro lema era ‘Reviu Sant Lluís’ y eso es lo que estamos haciendo», sostenía la primera edil defendiendo su gestión al frente del municipio lluïser.

El lema de Per Balears

Posteriormente llegaría el turno para el portavoz de Volem Sant Lluís, Joan Miquel Pons Sintes, quien continuó en la misma línea y recordó al regidor Jorge de Diego que el grupo Per Balears, formación a la cual representa en el equipo de gobierno, se mostró en contra de una posible futura subida de sueldo. «El equipo del señor De Diego tenía unos carteles que ponían algo así como ‘El equipo de gobierno se subirá el sueldo en un 0 por ciento si Per Balears forma parte de él’», afirmaba.

Cuando la alcaldesa Loles Tronch se subió el sueldo un 17 por ciento el año pasado, según el regidor de Volem Sant Lluís, Jorge de Diego le comentó «es que yo no soy alcalde y yo no me lo he subido». «Entiendo que entonces su voto no podía modificar la carpeta de todo el equipo de gobierno. Creo que es justo que cobre lo mismo que el resto, pero considero que la subida es excesiva», comentaba. Así pues, la alcaldesa salió al paso para justificar el polémico reajuste salarial: «Nos hemos subido el sueldo, sí, pero nosotros estamos trabajando. Ustedes tal vez cobrarían menos, pero me parece que no trabajaban tanto como nosotros», sentenciaba Loles Tronch.