«Estos son los presupuestos de la vergüenza, es impresentable lo que ha ocurrido, una perversión de la democracia, de la aritmética electoral», aseguraba ayer tras el pleno la consellera del PSOE Bàrbara Torrent, portavoz accidental ante la ausencia de Susana Mora.

Torrent acusó al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, de «faltar a su compromiso de no ir al pleno sin tener los apoyos necesarios». Recuerda que las vacaciones del conseller Eduardo Robsy estaban previstas y comunicadas y que Vilafranca había prometido no utilizar su mayoría accidental para aprobar los presupuestos, si no contaba con el apoyo de Vox.

«Se podría haber suspendido el pleno, podían haberse levantado dos consellers del PP (para no estar en la votación) y mantener el equilibrio democrático», lamentó.