La portavoz de Més per Menorca, Noemí García, mostraba ayer su perplejidad por los acontecimientos vividos en la sala de plenos del Consell: «Vilafranca no ha estado a la altura, ha perdido la oportunidad de quedar como un señor, con un poco más de respeto se podría haber ordenado un receso para hablarlo», lamentó.

«No nos han hecho ni una llamada, ni un mensaje, nada, ni para disimular, han preferido buscar el apoyo de la ultraderecha, les bastaba una abstención nuestra, se podía haber llegado a acuerdos de consenso, pero se van a buscar a la consellera a la que echaron».

Més per Menorca denuncia que el PP desconvocó el pleno programado el 13 de diciembre aludiendo a que no iba a estar la consellera de Vox «y ahora dicen que no se puede parar un pleno porque falten consellers».