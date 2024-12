No has sido tú, han sido las circunstancias. Es a grandes trazos el mensaje que ayer transmitió la consellera de Vox, Maite de Medrano, al presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, para razonar su voto contrario a los presupuestos y que realmente ni se haya llegado a iniciar una negociación.

«Lo lamento profundamente, no ha sido por el PP de Menorca, los acontecimientos entre PP y Vox de las últimas semanas nos han arrollado, la situación política no nos ha sido favorable», aseguró De Medrano, que según fuentes del partido de Abascal en Balears tenía las manos libres para votar lo que quisiera. A la vista está que no ha sido así.

En las últimas semanas PP y Vox habían mostrado sintonía. La consellera de Vox, el único cargo público de la formación en la Isla, no había presentado enmiendas ni propuestas para negociar. Ayer vino a revelar en una críptica intervención que no podía sentarse con el PP. También lanzó algunos dardos muy indirectos a miembros de su propia formación para acabar subrayando que «ojalá hubiera habido más tiempo», que queda «mucho trabajo por hacer» y que se podrá seguir negociando «pleno a pleno».

Vilafranca reconoció que «esperábamos que Vox se abstuviera» y lamentó que lo hayan impedido «factores más allá de Menorca». De Medrano aseguró que Vox «no es una muleta del PP», sino que quiere «crear juntos una alternativa real». En clave nacional, acusó a los populares de ser en estos momentos «cómplices de todo lo que está pasando en España».