El conseller socialista Edurdo Robsy responsabiliza a la presidenta del Consell, Adolfo Vilafranca, de que no pudiera participar de forma telemática en el pleno de los presupuestos del viernes. En un escrito que ha elaborado en Sri Lanka, donde se encuentra de viaje, y que se publica en la sección de opinión, explica que al convocarse la sesión de los presupuestos en una fecha que no era la prevista inicialmente solicitó poder participar a distancia, como se contempla en el Reglamento Orgánico de la propia institución, que «admite su uso en casos excepcionales».

Explica Robsy que «estas peticiones las resuelve el propio presidente, así que pocas sorpresas en cuanto al resultado: al día siguiente de la petición se me notifica su denegación». El conseller socialista no está de acuerdo en la interpretación de la norma para denegarla. El Consell aplicó por analogía una norma que se refiere a cuando todos los consellers participan de forma telemática. Robsy considera que en Derecho Administrativo no se aplica así «sobre todo cuando restringe derechos. Por este motivo, se muestra «desolado» por «una situación injusta que parece más alevosa que accidental». Promete que hará «todo lo que esté en mi mano para que se restablezca la legalidad». El PSOE está analizando qué acciones emprender después del pleno y si hay posibilidades jurídicas de anular la votación. El recurso a la desestimación de la participación telemática de Robsy es otra de las opciones.

«Maniobra orquestada»

Eduardo Robsy está convencido que a la forma en que se aprobaron los presupuestos en el polémico pleno del viernes responde a «una maniobra orquestada» desde Presidencia. Asegura que él planificó sus vacaciones a partir de la previsión de que el pleno sería el 13 de diciembre.