Este año no ha tocado. El Gordo ha vuelto a pasar de largo de Menorca, tras los cerca de 20 millones que dejó el año pasado en Ciutadella. Los menorquines se han tenido que conformar con algún pellizco del tercer y cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, con cuatro décimos agraciados en Ciutadella, Ferreries y Es Mercadal, que han dejado un total de 110.000 euros. A estos hay que sumarles los números premiados con las pedreas, así como las terminaciones y las centenas de los primeros grandes premios.

La suerte ha sido dispar en las distintas administraciones y puntos de venta de lotería de Menorca, siendo más agraciada la zona de poniente que la de levante.

Ciutadella

La suerte ha vuelto a sonreír a Ciutadella, en concreto a la administración mixta de Lotería de la plaza de Es Pins, donde ha caído un tercer y cuarto premio. Este punto de venta, que el año pasado repartió cerca de 20 millones de euros con el Gordo, ha sido agraciado con un décimo del tercer premio, con el número 11840, dotado con 50.000 euros. Asimismo, en esta misma administración también ha tocado el cuarto premio, del número 77.768, agraciado con 20.000 euros el décimo. A estos 70.000 euros hay que sumarles el más de centenar de números premiados con pedreas que se han vendido en esta administración, regentada por Josep Martí y Victoria Sacoto, que calculan que este año han repartido unos 900.000 euros en premios.

En la administración número 2 de Ciutadella, ubicada en la plaza de Artrutx, no ha tocado ningún gran premio, pero sí que han repartido hasta 130.000 euros con las centenas del Gordo (empezado por 724), así como del segundo (400) y del tercer premio (118), agraciados con 100 euros el décimo. Entre las entidades premiadas con estos números están el Club Penya Ciutadella y el Bar Can Ruz. Como anécdota, la veterana lotera Joana Pons cuenta que por poco no les toca el segundo premio, que ha recaído en el 40014, y que ellos vendieron el 40041.

Las otras administraciones de Lotería (la de la Contramurada, calle Carnisseria y la mixta de Cala en Blanes) la tarde este domingo aún no habían podido comprobar cuánto dinero habían repartido en pedreas y terminaciones.

Maó

La administración número 4, ubicada en S'Esplanada, calcula que ha repartido unos 250.000 euros en premios, manifiestan. «Ha ido más o menos como el año pasado». Estos premios corresponden a centenas del segundo y tercer premios, además de reintegros y pedreas.

Por otro lado, en la administración número 3, la de la calle Verge del Carme, apuntan que han repartido 140.000 euros, también en pedreas y reintegros. Es el caso, por ejemplo, de las participaciones de la Apima de la escoleta de Es Castell. Las otras dos administraciones de Maó no ha podido facilitar información, al no poder haber contactas con ellas la tarde de este domingo.

Alaior

En Alaior, en el receptor de la calle de Es Ramal han repartido premios por terminaciones y pedreas. En este sentido, cabe destacar el 00730, el único número que repiten cada año, que coincide con los últimos números del código postal de la localidad, que ha sido agraciado con 120 euros por décimo. Por otro lado, también han repartido 100 euros por décimo por la terminación del segundo premio, el 40014. En general, manifiestan que se sienten satisfechos porque «ha ido mejor que el año pasado».

Sant Lluís

En el receptor ubicado en el Cós de Sant Lluís, han repartido premios basados en reintegros por la terminación del Gordo, como es el caso de los décimos jugados por los trabajadores del geriátrico municipal, y pedreas y terminaciones que han sido beneficiadas con 100 o 120 euros. Es el caso del número 11.440, que coincide en algunos números con el tercer premio, el 11840. «Es un número que vendemos siempre y que este año también se ha comercializado mucho, desde el verano», apuntan, a falta de calcular el total que han repartido.

Es Castell

En el receptor de la calle Gran, han sido agraciados reintegros y terminaciones en 100 y 120 euros por décimo. En cuanto al otro punto de venta, la administración de lotería de la calle Sant Jordi no ha sido posible recabar información

Ferreries

La administración mixta de Ferreries, regentada por los loteros de la plaza de Es Pins de Ciutadella, también ha repartido un cuatro premio, con un décimo premiado con 20.000 euros. En cuanto a pedreas y terminaciones, calculan que han concedido unos 600.000 euros en premios, de los que 80.000 euros se han ido a la escuela infantil de Es Mercadal donde los 360 décimos han sido agraciados con 220 euros cada uno, a razón de una pedrea y la terminación del Gordo.

Es Mercadal

La librería Monte Toro, que ejerce de administración mixta de Es Mercadal, ha repartido también un cuatro premio con el número 77.768, al vender en máquina un único décimo agraciado con 20.000 euros el décimo. Ha sido el único premio que ha repartido, al esquivar las pedreas y terminaciones.

Es Migjorn y Fornells

En Es Migjorn el punto de venta es el Bar Peri, en el que un año más los premios «han pasado de largo», comentan. En Fornells se encarga el restaurante S’Algaret que solo ha podido repartir algún reintegro.