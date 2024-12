La acusada distancia que separa al gobierno municipal de Alaior y a la oposición se recreó este lunes en el pleno según lo previsto, con la futura piscina municipal como eje del debate discrepante previo a la aprobación de los presupuestos.

Nada prioritaria frente a otras necesidades de la gente, y en todo caso errónea en su ubicación al usurpar un lugar de ocio y encuentro en el centro de Alaior -el campo de fútbol 7- fueron los argumentos de Víctor Ferrer (Avançam) y Toni Mir (PSOE) para capitalizar su rechazo a las cuentas que tienen en la piscina su inversión estelar.

En el marco de un intercambio dialéctico pleno de reproches pero sin estridencias, el regidor de Hacienda, Nando Orfila, expuso con naturalidad y apelando al sentido común, el incremento del 24 por ciento que eleva el presupuesto hasta los 23.346.068 euros. La inflación en el gasto corriente y personal, también para afrontar las inversiones en todos los ámbitos explica esta subida, como también la aplicada a tasas e impuestos que se habían postergado hasta ahora haciendo uso de los remanentes.

«Situación sólida»

Orfila lamentó las interpretaciones que ha hecho la oposición, «se ha hablado en falso, el Ayuntamiento tiene una situación sólida, no tiene endeudamiento y un ahorro superior a los 2,4 millones; lo que dicen son intentos de proyectar una imagen negativa con fines partidistas y políticos».

Orfila consideró «indignante» que se haya llegado a culpar al gobierno municipal de presionar a los técnicos que han dado el visto bueno a estos presupuestos, «que son buenos y mejoran a los alaiorenses», y defendió que los 5 millones conseguidos para la piscina «son una subvención finalista para esta obra y no para otra».

Toni Mir, portavoz del PSOE criticó la subida de impuestos, se mostró contundente con «el olvido de Cala en Porter, los que viven allí están olvidados y no se sienten alaiorenses», porque no se destinan más inversiones a aquella urbanización. En referencia a la piscina denunció que «destruyen un punto social de encuentro, como es su pretendida ubicación» y pidió al alcalde que la reconsideren, «háganla en la futura minizona deportiva junto a Los Pinos». Preguntó por su mantenimiento y puso como ejemplo el añorado Cine España, «que el PP no quiso comprar a un precio asequible cuando ahora tendríamos el espacio más grande de Menorca para actividades culturales».

Mir también se refirió a la oscuridad de muchas calles del pueblo y a la falta de una actuación decidida con más inversión en el geriátrico.

El representante de Avançam, Víctor Ferrer, defendió la enmienda total a las cuentas, rechazada con los votos del PP. Dijo que hasta ahora había presentado presupuestos ficticios porque «han ido cogiendo ahorros de los alaiorenses que eran para inversiones». Criticó la falta de actuación en 14 años de mandato del PP, reiteró su rechazo a las subidas de sueldo del alcalde y lamentó que la piscina se lleve el 50 por ciento de este capítulo pese a las prioridades sociales y culturales que tiene el municipio. «Es muy fuerte que necesitemos infraestructuras de vida para la gente y destinen 7,5 millones de fondos públicos a la piscina», cuestionando, además, su viabilidad, y que también se hipotequen los presupuestos de 2026.