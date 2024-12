Càritas Diocesana de Menorca repartirà aquest dissabte de Nadal fins a dos-cents menús nadalencs a persones i famílies en situació d’exclusió social arreu de l’Illa, una iniciativa solidària que ha comptat amb la col·laboració altruista d’onze cuiners. Els menús són guisat de mongetes blanques amb verdures, estofat de vermella menorquina amb patates panadera i poma al forn amb crema. «Aquest Nadal, més que mai, és moment d’obrir camí cap a l’esperança i de construir una societat més justa i solidària. Cada gest compta per transformar vides avui mateix», afirma en un comunicat Càritas.

Les aportacions i ajudes que Càritas rep en forma d’aliments es destinen al projecte Escola de Restauració Ca n’Aguedet, des Mercadal, «on joves i adults en situació de vulnerabilitat tenen l’oportunitat de formar-se en el món de la cuina i l’hostaleria. Aquest projecte no només fomenta l’aprenentatge d’una professió sinó que també contribueix a l’aprofitament alimentari i la sostenibilitat», s’assegura.

Es tracta d’un menú complet amb plats elaborats amb dedicació i ingredients de qualitat. | Josep Bagur Gomila

Onzena edició

Enguany és l’onzena edició de la iniciativa «Un sopar de Nadal per a tothom» que impulsa l’associació Fra Roger amb la col·laboració de diverses empreses solidàries, en què s’oferiran dos-cents menús nadalencs a famílies i persones en situació d’exclusió. Els àpats es distribuiran des de les diferents parròquies de Menorca i han estat elaborats per reconeguts xefs de l’Illa: José Mª Borrás, de Santa Mariana; Silvia Anglada i Toni Tarragó, d’Es tast de na Silvia; Pau Sintes, de Cristine Bedford; Francesc Aguiló i Miquel Mariano, de Fra Roger; Miquel Muñoz, de Bonita Menorca; Esther Gómez, Adolfo Quintada, Iria Mascaró i Mar Bagur, de Ca n’Aguedet; i Gabriel Sintes de Can Calucha.

L’equip de xefs que ha cuinat els menús que s’han repartit a les parròquies de l’illa per a la gent en risc d’exclusió social. | Josep Bagur Gomila

Esperit de Nadal

Càritas Diocesana de Menorca afirma que aquesta iniciativa gastronòmica «cerca acostar l’esperit de Nadal a totes les llars, oferint un menú complet que inclou plats elaborats amb dedicació i ingredients de qualitat, i permetent a les famílies gaudir d’un sopar digne i diferent, amb elements propis de la cuina menorquina».